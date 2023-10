"Nije bilo dobro, slažem se!" Bahar odmah rekao šta ne valja: Rekao sam im da napadnu, ali...

Autor Dragan Šutvić

23 : 42 Kraso trebalo da počne? "Ovo je tek druga utakmica, naravno htjeli smo da pobijedimo i uzmemo tri boda. Nije sve izgubljeno, u dvije utakmice protiv Lajpciga može svašta da se desi. Svi igrači sa klupe su bili odlični - Kraso, Olajinka, Katai i Lučić. Ne mislim da smo izgubili utakmicu u sredini terena. Kvan, Stamenić i Ivanić su igrali jako snažno, možda je samo prvi gol došao iz sredine. To sve moramo da popravimo", rekao je trener Crvene zvezde.

23 : 40 Bahar o izmjenama! "Trebalo je da igramo bolje tokom cijele utakmice. Kada vodfimo trudimo se da igramo pametnije. Probali smo u drugom poluvremenu, ali nakon gola moramo da trčimo. To nije blo dobro, slažem se. Igrači sa klupe su dobro odradili posao. Oni su u stanju da promijene situaciju. Posebno igrač kao Katai koji nije igrao puno, on nam je pomogao. Nakon toga smo imali i puno promašaja", rekao je on.

23 : 38 Barak o početku drugog poluvremena "Rekao sam već da treba da igramo bolje, da napadamo, ali ponekad se ima osjećaj da se treba povući i tu smo bili kažnjeni sa drugim golom. Došlo je do toga da skoro pobijedimo, ali nije bilo dovoljno. Ali takva je igra. "

23 : 21 Evo ga i Bahar! "Nismo dobro počeli drugo poluvrijeme. Tražio sam od igrača da igraju visoko i da pritiskaju protivnika. Primili smo nesrećno gol, ali to je fudbal i to je utakmica. Srećan sam igrom u posljednjih 30 minuta. Igrali smo do kraja, mogli smo i da pobijedimo. Nisam zadovoljan jer nismo pobijedili u utakmici koju je trebalo da pobijedimo. Ovo je fudbal, nekada vam nedostaje i malo sreće da napravite razliku. imali smo dobre šanse posebno pred kraj meča. Publika nas je nosila tokom loših momenata na meču posebno", rekao je Barak Bahar.

23 : 19 Mora da se mijenja... "Htjeli smo da pobijedimo, to je naš grad, naš stadion... Htjeli smo da pobijedimo, ali smo nažalost uzeli samo bod. Ima još četiri utakmice i borićemo se", dodao je Dragović pa prokomentarisao lošu igru na početku drugog poluvremena: "Kad bi znali mi bi to promijenili. Teško je da se ovako rano to analizira. Ali moramo to da promijenimo i da naučimo iz toga!"

23 : 18 Evo i Dragovića "Dali smo na kraju gol i dobro je da smo dobili makar bod. Bili smo bolja ekipa, šteta što smo rano primili gol na početku drugog poluvremena. To nas je malo ubilo, ali opet vratili smo se. Na kraju smo mogli da gubimo 3:1, napadač Jang Bojsa je imao veliku šansu glavom, tako da ćemo na kraju da uzmemo makar taj bod", dodao je Aleksandar Dragović.

23 : 18 Prvi se javio igrač utakmice "Sada se zahvaljujem igračima i treneru. Imam asistenciju i gol i vrlo sam zadovoljan zbog toga. Srećan sam što sam prvi put u kartijeri izabran za igrača utakmice u Ligi šampiona", rekao je Osman Bukari.