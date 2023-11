Trener Crvene zvezde Barak Bahar i vezni fudbaler In Bum Hvang završili su razgovor sa medijima pred meč protiv RB Lajpciga u četvrtom kolu grupne faze Lige šampiona.

"Sada mislim da su svi mečevi bitni, i u prvenstvu i u Ligi šampiona. Treba da budemo fokusirani na RB Lajpcig jer je to veoma važna utakmica koja može da promeni tok sezone. Nakon toga ćemo se okrenuti utakmicama u domaćem šampionatu", ispričao je Barak Bahar.

O pismu navijača!

"Dobio sam pismo na engleskom, ne na korejskom, ali sam razumeo. Shvatio sam koliko navijačima znači ovaj klub i šta im Zvezda predstavlja. Svi u timu smo shvatili to i znamo kako profesionalni treba da budemo smo na terenu i van njega. Vreme je za nas da trudom, zalaganjem, borbom, pokažemo njima šta za nas znači Zvezda. Treba da budu ponosni na nas. Spremni smo da im sutra pokažemo to", rekao je Hvang, a Bahar je dodao: "Pričao sam sa igračima, pokazali smo pisma. Rekao sam da smo dobro igrali, tražio sam da prikažu više vatre na terenu. Znamo šta navijačima znači. Protiv Radnika smo dodali malo borbenosti, iako to nije bio previše kvalitetan meč."