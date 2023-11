Borjan došao da vidi Zvezdu, pa branio Glazera: Zna gdje je došao, samo da nastavi ovako!

Milan Borjan je gledao meč Crvene zvezde i Radnika i planira da se vrati na "Marakanu" kada mu istekne pozajmica.

Crvena zvezda je savladala Radnik 3:1 (1:0) golovima Mijatovića, Spajića i Kange, a kraj terena je bilo i jedno dobro poznato ime. Kapiten tima Milan Borjan, koji je na "privremenom radu u Slovačkoj" zbog trenera Baraka Bahara, došao je na meč da bi pružio podršku igračima Crvene zvezde zbog rezultatske krize.

Ističe da prati utakmice, da vidi da ima dosta novih igrača i da je novom stručnom štabu potrebno vremena, što je sasvim normalno. Ipak, dobro zna i da je za Zvezdu, kao svaki veliki klub, normalno da se očekuje da "melje svaku utakmicu", tako da svako od igrača mora i da zna šta je Zvezda. "Mi smo to znali i trudili smo se i kada je loše. Danas je to dobro izgledalo, dali su tri gola, a biće još bolje, samo momci treba da vjeruju i biće to dobro", poručuje Borjan.

"Zvezda uvijek mora da ide na pobjedu, velika su očekivanja od svih, pogotovo ove godine, igra se Liga šampiona, došli su novi, skupi igrači, napravljeni su veliki potezi u prelaznom roku. Nemam ja šta da popravljam atmosferu, oni moraju da znaju za koliko veliki klub igraju. Sve je na njima", dodaje Borjan u razgovoru sa novinarima poslije meča, prenosi "Mozzart Sport".

Iako je primio "jeftin gol", i praktično mu "oteo" jedinicu, Borjan ima samo riječi hvale za Izraelca: "Glazer je nevjerovatan golman, ima odličan refleks. Vidi se da je dobar golman, samo treba da nastavi dalje, stvarno brani dobro pogotovo u Ligi šampiona, kiks se svakome dešava, i meni se dešavao. On samo treba da nastavi dalje, zna gdje je došao i samo neka nastavi da brani dobro. Da dođemo do te prve pobjede u Ligi šampiona", naveo je reprezentativac Kanade.

I sam Borjan sjajno brani u Slovačkoj, u dresu Slovana, a ne postavlja pitanje o povratku na "Marakanu". Ugovor mu važi do 2026. godine i spreman je da opet obuče dres crveno-bijelih.

"Naravno da bih, to je glupo pitanje. Ova energija je neopisiva, uvijek postoji želja. Bože zdravlja jednog dana vratiću se. Imam ugovor sada sa Slovanom do juna, poslije još dvije godine sa Zvezdom tako da vidjećemo šta će da bude", istakao je Borjan.

