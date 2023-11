Piksijeva posljednja konferencija pred Bugare - ovako je najavio meč!

Autor Dragan Šutvić

16 : 55 KRAJ KONFERENCIJE! Selektor Srbije Dragan Stojković završio je obraćanje medijima pred meč protiv Bugarske u Leskovcu, u okviru posljednjeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

16 : 53 Sa dva napadača? "To ne mogu da vam kažem", rekao je Piksi i nastavio: "Mislite da jedan nije dovoljan? Mi smo opredjeljeni napadačkom fudbalu. Ovo je utakmica gdje greške moraju biti svedene na minimum, da ne čašćavamo protivnika i ne poklanjamo mu ako nema potrebe. A od šansi, da bar jednu krunišemo golom. Ubijeđen sam da će tako biti. Nema tu neke velike filozofije. Znamo šta nas čeka i šta treba da radimo. Učinićemo sve da Srbiju odvedemo u Njemačku, uz respekt prema Bugarskoj. Njima ćemo poželjeti sreću u nekim drugim kvalifikacijama. Srbija ovu šansu ne želi da propusti. Što se tiče jednog, dvojice ili trojice napadača, to je neka druga stvar... Ako igrate sa jednim, ne znači da ste defanzivni, ako igrate sa dvojicom ne znači da ste ofanzivni. Sve je to stvar taktičkih zamisli."

16 : 50 Pitanje od Bugara! I jedan bugarski novinar imao je pitanje za selektora Srbije Dragana Stojkovića. Pitao ga je o promjenama u bugarskom timu, pošto je u međuvremenu selektor Mladen Krstajić dobio otkaz! "Vidite, svaka promjena pravi razliku. Ilijev je iskusan trener, novi je tu. Imaju kvalitet, imaju brze igrače, Grujev, Despodov, Delev, Minčev... To je dobra grupa, ako želite da pobijedite Bugare, morate da ih poštujete. Ako ih ne poštujete, bićete u problemu. Naučili smo to u Razgradu i tokom kvalifikacija. Moramo da budemo jako koncentrisani od samog početka. Nisu imali sreće, trebalo je da pobijedite protiv Mađarske, tako da moramo da budemo veoma pažljivi sutra. Bugarska nema pritisak što se tiče rezultata, a sa naše strane, matematički nam treba jedan bod, ali mi smo spremni da idemo na pobjedu. Biće veoma zanimljiva utakmica i dobra za gledanje", odgovorio je Piksi.

16 : 46 Gledaće i predsjednik Srbije! "Mislim da cijela Srbija željno iščekuje utakmicu i očekuje da trijumfalno završimo. Tako i predsjednik. Meni je lično drago. On je svojim djelovanjem dosta učinio da dođe do ovih stadiona i svega. Morate da imate nekad i političku podršku. Biće mi drago ako bude došao sutra i nadam se da će biti vatreni navijač Srbije", rekao je Piksi.

16 : 43 Aduti? "Timska igra, to igrači znaju. Svako od njih je tu da pruži maksimum za reprezentaciju, bez isticanja i narušavanja kolektiva. Mora ta snaga kolektiva da krasi Srbiju, da pokaže i sutra neke odlike. Mnogo puta su to pokazali, mnogo puta su se žrtvovali, trčali, borili se... I imali smo uspjeha. Ne očekujem da sutra bude drugačije. Ono što imam do sada kao iskustvo, zaista mi je zadovoljstvo da radim sa ovim momcima. Mislim da bi svaki trener poželio da ima takvu atmosferu", rekao je Dragan Stojković pred meč protiv Bugara.

16 : 40 O Bugarskoj! "Gledali smo tu utakmicu. Vidjeli smo prazan stadion. Vidjeli smo vrlo interesantnu utakmicu. Bugarska je kvalitetna ekipa, moramo biti jako oprezni, a kada ste takvi, pokazujete poštovanje prema takmičenju u kojem ste. Ne smije niko u sali da pomisli, niti igrači, da će biti laka utakmica. Biće teška i zahtjevna. Igramo protiv ekipe koja je rasterećenja, i to može da bude opasno, ako ne shvatite ozbiljno. Ako ste došli do takve situacije u kojoj smo mi, a to je da sami odlučujemo o svojoj sudbini. Takvu šansu ne pomišljamo da propustimo. Bugarska uz sav kvalitet koji ima ne može i ne sme da ima veći motiv od Srbije i mora da ga ima. Neću pretjerati ako kažem gledajući učešće na Evropskim prvenstvima, sigurno istorijska utakmica za nas, za ovu generaciju igrača. Puno smo pričali i analizirali. Koliki je to značaj za fudbalsku Srbiju, za njih i karijere, za njihova imena. Treba biti oprezan u svakom slučaju, ali vjerujemo da uz veliku podršku sa tribina, pošto pretpostavljam da će stadion biti pun, da se odužimo na najbolji način i završimo kako želimo", otkrio je Piksi.

16 : 38 Karte? "Tražili su ljudi, ali fizički ne može da im se da. Već su podijeljene te karte, jer smo pod sankcijama. Nije ovo stadion od 70.000 gledalaca, već od 7.000-8.000, oni koji su dobili karte su dobili. Nije ih bilo puno, shvataju situaciju. Znaju da smo pod sankcijama. To što se desila dobra stvar, koja nas raduje kada 1.500 ljudi ipak može da dođe. U takvom ambijentu igramo i radimo, ali dobro, nema veze", rekao je Piksi i dotakao se meča na jugu Srbije: "Emotivno je za mene, što se tiče Leskovca, Niša i ovog kraja. Srećan sam što smo reprezentaciju doveli ovdje, da načini taj posljednji korak ka velikom uspjehu. Bio sam kapiten te 2000. godine, mnogo je vremena prošlo, sada se meni pruža prilika kao treneru da uradim nešto lijepo za naš fudbal. Daću sve od sebe i svo svoje fudbalsko znanje koje imam da prenesem igračima. I da zajedno na kraju slavimo."

16 : 35 Prve Piksijeve riječi! "Reći ću vam da dijelim radost sa igračima i stručnim štabom. Jako važna utakmica, posljednja u kvalifikacijama u južnom dijelu Srbije na novom stadionu, ovo je njegova promocija. Gledajući sportsko-fudbalski aspekt, zadovoljni smo što niču ovako lijepi objekti. Šta slijedi sutra, to je najvažnija utakmica u kvalifikacijama za nas. Što se sastava tiče, nemam nekih dilema, to je to. Znam ko će istrčati i ko će biti u prvih 11", istakao je selektor Dragan Stojković.