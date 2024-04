Partizan preživio penale u Humskoj! Crno-bijeli se kockali, Jovanović spasio sezonu!

Golman Jovanović ponovo postao heroj Partizana.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana uspheli su da se domognu polufinala Kupa Srbije, ali su to uradili mnogo teže nego što se očekivalo. Navijači koji su stigli u Humsku da gledaju meč Partizana i Voždovca imali su priliku da nakon više od 90 minuta fudbala vide i veoma neizvhesnu penal-seriju koju je odlučio Aleksandar Jovanović. Na kraju Partizan - Voždovac 1:1 (penalima 4:3).

Crno-bijeli su do prednosti došli preko Sameda Baždara, u posljednjim sekundama prvog dijela igre, kada je izašao oči u oči sa golmanom i savladao Marka Gudžulića. Bio je to rezultat na poluvremenu, a nastavak je donio nešto više uzbuđenja. Prvo je VAR soba uticala na sudiju da dosudi penal za goste zbog igranja rukom Nemanje Nikolića, a onda je Aleksandar Jovanović zaustavio udarac Džujniora Flemingsa sa bijele tačke. Bio je to samo uvod u ono što nas čeka.

Stefan Pirgić je iskoristio smušenost u odbrani Partizana i sjajno pogodio u 89. minutu meča, a već tada bilo je jasno da su ogromne šanse da vidimo penale u Humskoj. Partizan je pokušavao u nadoknadi, ali je do polufinala Kupa stigao tek nakon udaraca sa bijele tačke. Jovanović je u prvoj seriji zaustavio udarac Neškovića, a u petoj seriji udarac Pirgića, pa su četiri pogođena penala crno-bijelih bila dovoljna za prolaz.