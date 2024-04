Ovog utorka dobijamo prvog finalistu Kupa BiH.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ovog utorka biće poznat prvi učesnik finala Kupa BiH!

Na Gradskom stadionu u Banjaluci, sa početkom u 18.00 časova, koplja će ukrstiti Borac i Široki Brijeg, a crveno-plavi imaju prednost iz prvog duela igranog 3. aprila.

Na čitlučkim "Barama", igrači Vinka Marinovića su trijumfovali rezultatom 1:3 i praktično zakoračili u borbu za trofej, gdje bi koplja ukrstiti sa Slogom Meridian ili Zrinjskim.

"U prvoj utakmici smo ostvarili pozitivan rezultat, ali ono što sigurno moramo znati je to da ne smije doći do opuštanja. Ekipa Širokog je jako kvalitetna ekipa, naravno ovo je polufinale i oni će doći da dobrom igrom se domognu finala. Nakon ove prve utakmice oni nemaju šta da izgube. Što se nas tiče, moramo da se postavimo na način kako smo se postavljali u svim dosadašnjim utakmicama. Moramo da budemo konkretni, čvrsti i da dobrom igrom dođemo do rezultata koji nas vodi u finale Kupa BiH", istakao je u najavi meča strateg banjalučkog tima.

Dino Skender, njegov kolega na protivničkoj klupi, odlučio je da u Banjaluku ne povede veliki broj prvotimaca. Tako su u Širokom Brijegu ostali Daniel Lukić, Mihael Kuprešak, Siril Kpan, Luka Mamić, Marijan Ćavar, Božo Prusina, Marko Capan, Luka Marin, Ilija Mašić i Josip Bender.

"S obzirom na okolnosti i zgusnut raspored u posljednjem period, tokom kojeg smo odigrali četiri utakmice u 13 dana, lakše povrede i viroze, te veliku energetsku potrošnju igrača koji igraju u kontinuitetu, bili smo primorani da ostavimo neke igrače kod kuće u Hercegovini. Ovo je prilika za igrače koji su manje igrali da se nametnu i pokušaju da nadoknade zaostatak. Ne idemo sa bijelom zastavom, nećemo se olako predati, međutim svjesni smo deficita iz prve utakmice. Znam da će ovi momci dati sve od sebe", rekao je hrvatski strateg.

Ostanite uz MONDO, pratićemo meč sa Gradskog stadiona uživo!