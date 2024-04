Vinko Marinović pred revanš utakmicu Kupa BiH: Bez obzira na pozitivan rezultat, ne smije doći do opuštanja (VIDEO)

Trener Borca Vinko Marinović najavio je revanš utakmicu polufinala Kupa BiH u kojoj će banjalučki tim na svom terenu dočekati ekipu Širokog Brijega.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Fudbalere Borca sutra (16. april) očekuje revanš utakmica polufinala Kupa BiH, a protivnik je ekipa Širokog Brijega. Izabranici Vinka Marinovića su u prvom duelu, odigranom na čitlučkim Barama, slavili golovima Jakova Blagaića, Ranka Jokića i Davida Vukovića rezultatom 3:1 te su na taj način došli na korak od plasmana u finale.

Jedini strijelac za Širokobriježane bio je Luka Mamić.

Trener banjalučkog kluba Vinko Marinović u najavi revanš utakmice rekao je bez obzira na pozitivan rezultat iz prvog meča ne smije doći do opuštanja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

„U prvoj utakmici smo ostvarili pozitivan rezultat, ali ono što sigurno moramo znati je to da ne smije doći do opuštanja. Ekipa Širokog je jako kvalitetna ekipa, naravno ovo je polufinale i oni će doći da dobrom igrom se domognu finala. Nakon ove prve utakmice oni nemaju šta da izgube. Što se nas tiče, moramo se postaviti na način kako smo se postavljali u svim dosadašnjim utakmicama. Moramo biti konkretni, čvrsti i da dobrom igrom dođemo do rezultata koji nas vodi u finale Kupa BiH“, rekao je Marinović pa dodao:

„Sigurno da nepoznanica nema, igrali smo dosta utakmica. Kao što sam već rekao kvalitetni su, možda taj kvalitet ne prati bodovni saldo, ali svakako da imaju dosta dobrih igrača, pogotovo na tim bočnim pozicijama u fazi napada. Bez obzira na to, sve nam je poznato i u tu utakmicu moramo ući kao da nemam taj rezultat iz prve utakmice. Nadam se da ćemo odigrati na najbolji način i plasirati se u finale.“

Banjalučki tim nakon meča sa Širokim Brijegom u sedam dana očekuje tri utakmice – protiv Sarajeva u gostima, Posušja kući, a onda slijedi novo gostovanje u Širokom Brijegu. Marinović je komentarišući težak raspored poručio kako ima ekipu od 22 igrača te da će igrati oni najspremniji.

„Imamo težak raspored, ali imamo i ekipu od 22 igrača. Svi koji su tu su u nekom momentu igrali, tako da nije bitno da li ćemo neke odmarati ili nećemo. Čeka nas derbi sa Sarajevom u subotu, pa vanredna srijeda (Posušje), a onda ponovo utakmica. Svakako zahtjevan raspored, ali svi su igrači u kadru i oni koji istrče na teren su sigurno najspremniji u ovom trenutku. Od njih ću naravno tražiti da daju sve od sebe u toj utakmici i odigraju to kako treba. Taj prvi rezultat u glavi zna da napravi neko opuštanje, ali se to ne smije dozvoliti. Mi imamo svoj cilj, a to je plasman u finale“, rekao je Marinović.

Drugi polufinalni par čine Sloga i Zrinjski, a na pitanje koga bi priželjkivao u finalu, u slučaju prolaza Borca, Marinović je poručio:

„Teško je reći. To je kup takmičenje, prva utakmica je završila 0:0, ali u ovom takmičenju su izenađenja moguća. Šta bi mi više voljeli... Ono što se desi u toj utakmici će se desiti, gledano ovako možda bi priželjkivali Slogu,ali ne želim razmišljati o tome. Gledam svoju ekipu i da mi prvo završimo svoje, pa ćemo onda vidjeti šta će se desiti u toj drugo utakmici“, zaključio je trener Borca Vinko Marinović.

Kada je u pitanju igrački kadar trener Borca može računati na sve igrače, a do utakmice će njegov tim odraditi još jedan trening.

Meč na Gradskom stadionu u Banjaluci igra se od 18 časova.

Glavni sudija biće Sabrija Topalović iz Zenice. Njemu će pomagati Mirza Demir (Kakanj), Tarik Mulasmajić (Tešanj), dok će četvrti sudija biti Mirza Kazlagić (Cazin).