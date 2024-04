Vlado Jagodić nije nezadovoljan, ali... "Primili smo gol k'o mala djeca"

Sloga Meridian protiv Borca u tri meča isto toliko poraza i gol-razlika 0:10!

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Borac je treći put ove sezone porazio Slogu Meridian u Premijer ligi BiH. Ipak, nakon ubjedljivih pobjeda u prva dva meča (5:0 i 4:0), Dobojlije su večeras na banjalučkom Gradskom stadionu pružile žestok otpor, ali su bodovi na kraju ipak ostali u gradu na Vrbasu.

Gol odluke viđen je već u devetom minutu, kada se kapiten Borca Srđan Grahovac "ušunjao" u kazneni prostor gostiju i matirao večeras odličnog Elvira Traku. Taj detalj odlučio je pobjednika, te je upravo taj deveti minut jedini na meču kojim trener poražene ekipe Vlado Jagodić ne može da bude zadovoljan.

"Mislim da je publika imala šta da vidi. Pokušali smo u otvorenoj utakmici da pariramo, ali neoprezni smo bili u prvih deset minuta i to me je plašilo. U najavi meča znali smo da će u prvih 15-20 minuta pokušati da zagospodare terenom i dođu do realizacije, upozoravao sam na to, međutim primili smo gol k'o mala djeca - ušetao nam se zadnji vezni igrač u 16 metara. U ovakvoj utakmici, u kojoj nijanse mogu odlučivati, takav detalj presudi. Čestitam Borcu i kolegi Vinku želim sve najbolje u nastavku prvenstva. Odigrali smo dobru utakmicu, gledaoci su vidjeli mnogo prilika i šuteva, a plasman Borca realno govori da je opravdano na toj poziciji", rekao je Jagodić nakon meča.

Nemaju "crveno-bijeli" mnogo vremena za tugovanje.

"Okrećemo se novim izazovima. Nemamo vremena ni da razmišljamo o ovoj utakmici jer već za tri dana ide nova utakmica, pa za tri dana nova... Nemam šta zamjeriti mojim igračima izuzev te neopreznosti. Taj gol je prelomio utakmicu."

Potom se Jagodić okrenuo predstojećim obavezama: "Imamo dvomeč sa Zrinjskim u tri dana i mislim da sam time sve rekao."

Večeras je nekoliko prilika za postizanje gola imao Momčilo Mrkaić, nekadašnji napadač Borca, koji je u redove Sloge Meridian stigao kao pojačanje za završnicu sezone. Nakon povrede Dejana Vidića, moraće Mrkaić da proradi ukoliko Dobojlije žele da ostvare svoje ciljeve.

"Naravno da nam je Vidić nenadoknadiv. Mi smo angažovali Mrkaića, moja želja je bila da njih dvojica zajedno igraju, ali to se neće desiti do kraja sezone. To što smo trenutno bez realizacije, nekog bi moglo da zabrine, ali ne i mene. Proradićemo mi kad bude najpotrebnije. Bilo je teško očekivati da baš protiv ovakvog Borca stanemo njima u kraj", istakao je Jagodić.

Već u srijedu Sloga Meridian gostovaće Zrinjskom u revanšu polufinala Kupa BiH (0:0 u prvom meču), a onda za vikend ugostiti istog rivala.

"Moramo se iz ovoga izvući. Na početku prvenstva imali smo četiri utakmice gdje smo bili bez realizacije, pa smo napravili seriju od šest. Ne brinem se, čvrsto stojimo na nogama. Upozoravao sam stalno da moramo ići korak po korak, pa se nadam da ćemo ovu sezonu uspješno završiti. Bilo bi najžalosnije da najuspješniju sezonu u istoriji kluba na kraju neko proglasi neuspješnom. Ne dozvoljavam to, imamo svoje ciljeve - u Kupu RS smo na pragu finala, u Kupu BiH igramo neizvjesno polufinale sa Zrinjskim, a u prvenstvu smo stalno među 4-5 ekipa. Zar treba nešto više?", poručio je Jagodić.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Vinko Marinović bio je zadovoljan što su bodovi ostali u Banjaluci.

"Čestitke mojim momcima na pobjedi. Znali smo da će biti teška utakmica protiv Sloge, s obzirom da oni pružaju ove sezone veoma dobre partije. Došli smo na vrijeme do vođstva, onda smo malo dopustili Slogi da nas ugrozi, ali smo u drugom poluvremenu tražili drugi gol, koji bi nas oslobodio, ali nismo ga dali. Ostalo je 1:0, ali za nas je najvažnija pobjeda."

Revanš protiv Širokog Brijega (prednost 3:1 iz prvog susreta) Marinović bi mogao da iskoristi da odmori neke igrače, s obzirom na težak raspored u finišu sezone. Već za vikend slijedi gostovanje Sarajevu.

"Imamo gust raspored, svi igrači su u konkurenciji, tako da ćemo vidjeti do utorka ko će igrati, a to će biti oni koji budu najspremniji", zaključio je trener Borca.

(MONDO)