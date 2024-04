Jagodić pred Borac: Mislio sam da je već sve gotovo, ali u fudbalu nikad nije gotovo!

"Očekujem da svako od igrača da svoj maksimum, a vidjećemo za šta će to na krjau biti dovoljno", rekao je trener Sloge Meridian pred gostovanje lideru na tabeli.

Izvor: MONDO/Sport i mladi/Rade Šešlak

Fudbaleri Sloge Meridian u petak od 20.30 gostuju banjalučkom Borcu u okviru 26. kola Premijer lige BIH.

Ekipa iz Doboja gostuje u Banjaluci nakon samo 48 sati od gostovanja Borcu iz Kozarske Dubice u okviru Kupa Republike Srpske, gdje su u upisali pobjedu u prvom meču polufinala. Upravo na to osvrnuo se trener Vlado Jagodić na početku konferencije za novinare.

"Imamo veoma zgusnut raspored i prije svega ću čestitati ovoj grupi mlađih igrača, uglavnom mlađih, koji su sa iskusnijima juče ’prepolovili’ utakmicu. Jučće smo u Kupu Dr Milan Jelić uspjeli da pobijedimo u gostima ekipu Borca u Dubici i napravili smo ono što smo željeli, a to je da rasteretimo većinu igrača i dobijemo pozitivan rezultat. Mislim da momci koji su to odradili zaslužuiju čestitke", rekao je Jagodić, a onda prešao na onaj drugi, mnogo poznatiji Borac iz Banjaluke.

"Sutra igramo utakmicu protiv lidera na tabeli, protiv Borca koji je dominantan na domaćem teren i jedini porza doživio je od Zrinjskog. U sljedećih 10 dana igramo jednu utakmicu protiv Borca i dvije protiv Zrinjskog, to je za nas veliki napor i veliki izazov. Pričati o Borcu, trebalo bi mnogo vremena da istaknem sve dobre stvari. I Borac je malo u problemu jer su u posljednja dva kola osvojili jedan bod u prvenstvu i Zrinjski je smanjio zaostatak. Mislio sam da je to već gotovo, ali u fudbalu nikad nije gotovo. Smanjila se razlika na sedam bodova i Borac ima imperativ pobjede", rekao je Jagodić.

On u narednih par mjeseci ne može da računa na najboljeg strijelca Dejana Vidića, koji je u međuvremenu operisan poslije povrede ključne kosti.

"Nemamo Djena Vidića i Zorana Karaća, imamo i grupu igrača koji su igrali svih 90 minuta juče, a imamo i grupu igrača koji su slavili praznik i nisu bili aktivni juče. Pokušaćemo da odigramo kvalitetnu utakmicu. Igrati na Gradskom stadionu, pretpostavljam da će biti dobra posjeta, je izazov za moju ekipu. Ne treba zaboraviti da smo dva poraza zabilježili na posljednje dvije utakmice. Mnogo nas boli to što se dešavalo na dvije utakmice protiv Željezničara i ovo je možda idealna prilika da se dobrom igrom vratimo u onaj pozitivan film jer moramo već u srijedu biti na najvišem nivou u revanšu polufinala Kupa BIH protiv Zrinjskog u Mostaru. Očekujem igrača da odigraju kako smo se dogovorili i da svako da svoj maksimum, a vidjećemo za šta će na kraju to biti dovoljno. Sa svakim se može igrati, može se i sa Borcem u Banjaluci igrati, a mi u ovom trenutku u zgusnutom rasporedu moramo raspoređivati snage kako bismo sve isparirali, ali to je ono što smo željeli. Mi smo u konceptu rada željeli da dugo trajemo u sva tri takmičenja i da vidimo kako nam reaguje ekipa. U ove tri utakmice to je veliki izazov da vidimo kako će igrači to podnijeti", rekao je trener Sloge.

Defanzivac Miloš Nikolić poručio je da je sve osim poraza u Banjaluci dobar rezultat.

"Očekuje nas utakmica protiv Borca koji je trenutno najbolja ekipa u ligi. Njihova prednost na tabeli nad Zrinjskim sve govori. Nas očekuje paklen raspored i april u kojem imamo osam utakmica, ali spremni smo na to, znamo šta nas očekuje, Utakmicu protiv Želje smo zaboravili, šta je bilo bilo je, dešava se loš dan i to je sve normalno. Uradili smo analizu Borca i znamo šta nas sve očekuje. Nadamo se da će svi ispuniti svoje zadatke i znamo da je nama sve osim poraza pozitivan rezultat, idemo lideru i bićemo zadovoljni ako ne izgubimo", rekao je Nikolić.

Borac i Sloga Meridian igraju u petak od 20.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci.

PREMIJER LIGA BiH, PAROVI 26. KOLA

Petak, 12. april:

15:30 Tuzla siti - Široki Brijeg (Arena 1 Premium)

20:30 Borac - Sloga (Arena Sport 1)

Subota, 13. april:

13:30 Zvijezda 09 - GOŠK (Arena 1 Premium)

16:00 Zrinjski - Velež (Arena 1 Premium)

Nedjelja, 14. april:

13:00 Igman - Posušje (Arena 1 Premium)

20:00 Željezničar - Sarajevo (Arena 1 Premium)