Zbog povrede zadnje lože, Mladen Veselinović već u prvom poluvremenu meča protiv Borca morao da napusti teren.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Sloga Meridian doživjela je minimalan poraz od Borca u Banjaluci (0:1).

Pružile su Dobojlije dostojan otpor, imali su gosti nekoliko prilika da postignu gol, ali su na kraju i treći put ove sezone doživjeli poraz.

Osim gubitka bodova, trenera Vladu Jagodića zabrinula je i povreda Mladena Veselinovića. Iskusni igrač sredine terena već u 39. minutu duela na Gradskom stadionu morao je da ustupi svoje mjesto Luki Božičkoviću, čime su "crveno-bijeli" ostali bez važne karike na sredini terena.

"Veselinović nije ni želio da ga mijenjam, ali dobro znam da sam mogao da ga izgubim na duži period. Njegova želja je bila da igra, ali moramo biti oprezni. Morao sam da ga vadim. Bol je osjetio u zadnjoj loži i to je prvi igrač od početka priprema sa takvim problemima. I Mladen je stigao u klub poslije pauze gdje nije igrao, on je tu na 60 minuta, on to dobro zna i o tome pričamo. Mladen u igri i Mladen van igre - to nama nije isto. Izgubili smo neke stvari koje smo planirali. Pokušali smo sa četiri vezna da dođemo u poziciju da Borcu oduzmemo ono gdje je jak, nismo u tome uspjeli, pogotovo poslije izmjene", rekao je Jagodić poslije meča.

Vidi opis Nakon najboljeg strijelca Vidića, Jagodića zabrinuo i Veselinović: Morao sam da ga vadim Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 1 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 2 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 3 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 4 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 5 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 6 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 7 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 8 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 9 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 10 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 11 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 12 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 13 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 14 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 15 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 16 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 17 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 18 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 19 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 20 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 21 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 22 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 23 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 24 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 25 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 26 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 27 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 28 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 29 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 30 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 31 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 32 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 33 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 34 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 35 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 36 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 37 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 38 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 39 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 40 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 41 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 42 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 43 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 44 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 45 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 46 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 47 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 48 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 49 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 50 / 52 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 51 / 52 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 52 52 / 52

Slogu čeka paklen raspored, revanš meč polufinala Kupa BiH protiv Zrinjskog u Mostaru već u srijedu (prvi meč u Modriči završen bez golova), a onda za vikend i prvenstveni duel sa istim rivalom.

"Neću da opterećujem igrače i govorim da je to utakmica sezone. Mislim da ćemo odigrati najbolje onda kada to bude najpotrebnije. Nama je dobro došla pobjeda u Kozarskoj Dubici prije samo 48 sati, u oba kupa stigli smo do polufinala, a u prvenstvu smo stalno među prvih četiri-pet ekipa, što je istorijski uspjeh kluba", naglasio je iskusni trener.

Dobojlije u finišu sezone kubure sa povredama. Dejan Vidić zbog loma ključne kosti propustiće ostatak sezone, a prije Veselinovića na povredu se požalio i Zoran Karać, koji je propustio duel sa Borcem.

"Izgubili smo do kraja prvenstva Dejana Vidića, koji nam je veoma bitan igrač. Doveli smo Momčila Mrkaića s ciljem da ga uparimo s Vidićem, ali to se neće desiti. Treniramo u Kostajnici, igramo u Modriči, stvaramo uslove da napravimo pravi stadion u Doboju i moramo biti strpljivi. Obezbijedili smo opstanak, što je bio glavni cilj, a to što smo na pragu Evrope i kroz prvenstvo i kroz Kup BiH, je velika stvar", poručio je Jagodić.

Nakon poraza u Banjaluci, Sloga je ostala na petom mjestu Premijer lige BiH sa 38 bodova, a dva više ima četvrtoplasirano Sarajevo.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa meča Borac - Sloga 1:0.

(MONDO)