Najbogatija Srpkinja u Novakovoj loži na Vimbldonu: Odrekla se imena Ubavka i postala milijarderka

Najbogatija Srpkinja Ubavka Mitić je u loži Novaka Đokovića na Vimbldonu i navija za njega. Ona je promijenila ime u Rebeka Mekdonald kada je otišla u Ameriku.

Izvor: Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Novak Đoković traži put do 25. grend slema. Da bi u tome uspio moraće prvo da pobijedi Janika Sinera u polufinalu. Imaće veliku podršku sa tribina, tu su i članovi njegove porodice, njegov stručni štab, ali i jedna osoba koju mnogi nisu prepoznali. U pitanju je jedna gospođa koja je u njegovoj loži uz sina Stefana i ćerku Taru. Zove se Ubavka Mitić.

Možda vam je poznato, možda nije, ali je ona najbogatija Srpkinja koja obožava Noleta i povremeno dolazi na njegove mečeve. Bila je tu i prošle godine kada je igrao protiv Lorenca Muzetija u polufinalu Vimbldona, a ove godine je došla nešto ranije, pošto je bila tu i tokom meča četvrtog kola protiv Aleksa de Minora. Kamere je nisu snimile u duelu protiv Flavija Kobolija, tako da nije poznato da li je još uvijek tu i da li će biti i na meču protiv Sinera.

Donijela mu je sreću do sada u nekoliko navrata i očigledno da imaju odlične odnose. Uostalom, ne može neko tek tako da dođe do Novakove lože u kojoj sjede ljudi koji su njemu dragi i bliski. Među njima je očigledno i Ubavka.

Ko je Ubavka Mitić i zašto se odrekla imena?

Izvor: YouTube/Globe and Mail/Screenshot

Ubravka Mitić rođena je 1953. godine u Jugoslaviji, a odrasla je u Beogradu i završila Prvu beogradsku gimnaziju. Onda je odlučila da život nastavi u Kanadi i kada je to učinila onda je tamo morala da promijeni ime. Postala je Rebeka Mekdonald i tako počela da gradi svoju imperiju i postala milijarderka.

"Djevojčica Ubavka Mitić otišla je u Kanadu i postala Rebeka Mekdonald. Bio je to trnovit put. Mnogo je teže nego što mladi misle. Zapad nije za svakog. Bio je to avanturizam. Kada ste mladi puno ne razmišljate. Nikada nisam zažalila. Opstati na Zapadu je veoma teško. U biznis sam ušla jer je moj pokojni muž rekao da ne mogu da uspijem. Ja sam jako tvrdoglava, imamo mi svoj inat. To sam uradila da mu pokažem da je moguće. Ponosim se što sam Kanađanka srpskog porijekla", ispričala je Rebeka Mekdonald u jednom ranijem intervjuu za "TV Hram".

Zovu je "srpskom kraljicom nafte i gasa"

Izvor: YouTube/Printscreen/Телевизија Храм

Prema informacijama koje su dostupne Rebeka je osnovala kompaniju "Just Energy Group inc" u Torontu. Takođe je osnovala i "Energy Marketing inc" 1989. godine, pa je 1995. godine osnovala još jednu kompaniju "Atlantic power". Zbog svojih uspjeha i poslovnih poduhvata prozvali su je "srpskom kraljicom nafte i gasa". Njeno bogatstvo procjenjivalo se na dve milijarde dolara.

Ona takođe ima i najviše diplomatsko priznanje "Vitez svetosavskog pacifizma" i počasni je predsjednik Svesrpskog samita poslovne i akademske dijaspore. Ima počasnu diplomu sa Univerziteta u Viktoriji i obožava tenis. Prvi put je bila u Đokovićevoj loži tokom US opena 2018. godine.

Kome Rebeka daje novac?

Izvor: RTS/Screenshot

Rebeka ili Ubavka, kako vam je draže, poznata je i po filantropskom radu. Donirala je milione onima kojima je pomoć potrebna. U žižu javnosti dospjela je kada je donirala tri miliona dolara jednoj bolnici u Torontu za borbu protiv artritisa, jer je i sama imala probleme sa tim.

"Novac ne dajem individuama, osim djece koju volim da školujem, dajem ih bolnicama. Moram da budem iskrena, moja pokojna mama mi je rekla da svima dajem novac, a da ne dajem dovoljno Srbima u Kanadi. Mislila sam da su oni dio svih njih. Morala sam majku da poslušam kao dobro dijete. Pitala sam je šta da uradim, rekla mi je da je najbolje da napravim crkvu i zato sam i sagradila crkvu u Torontu. Sagrađena je po ugledu na 'Studenicu'. Doživjela sam ogromno razočaranje, jer mi kao Srbi, posebno ovde na Zapadu, nismo složni. Crkva se odvojila od naše matice i to mi je teško palo. Nadam se da će mlađe generacije ponovo sastaviti. Ja vjerujem u samo jednu crkvu", zaključila je Rebeka Mekdonald.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!