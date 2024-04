UŽIVO CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN: Blickrig crveno-belih na Marakani!

E, ovoga puta nema dileme - Olajinka je strelac. Stigla je lopta do Nigerijca, prihvatio je na grudi iskosa u šesnaestercu i sa sedam-osam metara "raspalio" u mrežu Jovanovića.

Veliki kiks Dragovića , nije dobro izbio loptu i dozvolio je Baždaru da u dobroj situaciji dođe do poseda, odmah je Novopazarac "gurnuo" ka Gohu, ali brani Glazer uz dosta muke.

18 : 25

Duljaj se oglasio pred derbi!

"Da li sam promašio stadion ovog puta? Nismo sujeverni, nismo promašili kao pred 171. derbi. Najvažnije je da odradimo šta smo pripremili, a to je da dobijemo Zvezdu. Imamo cilj, neće biti nimalo lako jer smo imali utakmicu pre četiri dana i nema iznenađenja kod dva tima. Jedino što me brine ovo loše vreme, nadam se da će doći dosta navijača. Partizan ima dva odlična golmana, odličan stručan štab, tako da sve što smo radili smo preneli na teren. Videćemo kako će to da izgleda, imamo svoju ideju, kao i Zvezda, biće interesantno kako će sve izgledati danas. Ovo je utakmica koja jednom od timova može da donese trofej", kazao je Duljaj za "TV Arena Sport".

"Zašto se nisam oglasio na konferenciji za medije? Prvo, nisam ja oglasio konferenciju, nego klub. Mi samo izvršavamo šta postave ispred nas. Nemam šta da dodam, biće vremena za nešto više. Hajde da se koncentrišemo za ono što sledi. Penale nismo vežbali".

