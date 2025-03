"Nama nije problem broj klubova, drugo je ključno": Trener Partizana o promjeni formata Superlige

Srđan Blagojević komentarisao je najavljenu promjenu formata takmičenja u Superligi Srbije

Trener Partizana Srđan Blagojević rekao je da je broj timova učesnika Superlige njen najmanji problem, a da bi trebalo prioritetno uspostaviti red u odnosima i relacijama unutar tog takmičenja.

Upitan da komentariše najavljenu promjenu formata Superlige, koja će zaživjeti u ljeto 2026. godine, on je na konferenciji za novinare u Humskoj iznio svoje mišljenje.

"Nisam se udubljivao u tu tematiku. Ne razmišljam pretjerano o onome na šta ne mogu da utičem. Moj fokus je na takmičarskim utakmicama i izazovima pred nama, apsolutno najviše razmišljam o tome. A ako moram da se izjasnim, mada nisam ni gledao plan, onda je moje mišljenje da nama nije problem broj klubova, da li je to 12, 16, 18 ili 20. To nije ključna stvar. Nama su problem odnosi i relacije unutar tog takmičenja. Mislim da je prioritet da to uspostavimo da bude kako bi trebalo, a vjerujte mi da je najmanji problem da li je 12, 16 ili 18 timova", rekao je Partizanov trener.

"I dalje sam pod utiskom meča protiv CSKA"

Blagojević je pred meč protiv TSC-a u subotu od 16.30 časova govorio i o predstojećem dvomeču protiv tima iz Bačke Topole, protiv koga će njegov sastav igrati i naredne srijede u četvrtfinalu Kupa Srbije.

"Imali smo pauzu zbog reprezentacija, dvije nedjelje smo trenirali i radili bez devetorice, a dobro je da su svi imali uloge u svojim selekcijama i vratili su se zdravi. To je jako bitno i svi konkurišu za sutrašnju utakmicu, kao i za onu protiv TSC-a u Kupu sljedeće nedjelje. Imamo problem da ne možemo da računamo na trojicu igrača zbog kartona (Šćekić, Ilić i Zubairu), dok imamo i povrijeđenog Goha, koji je zadobio povredu u meču protiv CSKA", rekao je on.

Šef struke crno-bijelih i dalje je pod snažnim pozitivnim utiskom prijateljske utakmice u Humskoj protiv CSKA.

"I dalje sam pod utiskom toga što je bilo protiv CSKA-a. Vidim da su reakcije svih koji su bili kao i naših gostiju iz Rusije veoma pozitivne. Na konferenciji za štampu je trener Marko Nikolić spomenuo utakmicu protiv PAOK-a, kada je do te utakmice bilo 1.500 - 2.000 gledalaca, a onda se nakon toga broj navijača povećao. Nadam se kada bismo i mi to uspjeli, da prije svega svojom energijom na terenu podstaknemo navijače da dolaze u većoj mjeri i da nam pruže podršku."