"Ovdje je trener doveden do apsurda": Srđan Blagojević ljut šta ga je dočekalo u srpskom fudbalu

Trener FK Partizan Srđan Blagojević prokomentarisao je veliki broj otkaza u Superligi ove sezone, čak petorica trenera su otpuštena ove nedjelje.

Izvor: YouTube/ FK Partizan Beograd

Ove nedjelje u Superligi vidjeli smo da su promijenjena čak petorica trenera, što je nedopustivo i za amaterski nivo takmičenja, kamoli za najviši rang srpskog fudbala. Zbog toga je glas digao i trener Partizana Srđan Blagojević koji se u Srbiju vratio nakon drugačijih iskustava u inostranstvu, tako da je apelovao na sve koji mogu da utiču da se struka ne degradira kao sada, rade na promjenama.

"Moram da iskoristim priliku da se dotaknem teme koja nije vezana ni za Partizan, a ni za sljedeću utakmicu...", rekao je na kraju svog izlaganja na konferenciji za medije Srđan Blagojević: "To je da je prošle nedjelje u roku od tri-četiri dana promijenjeno čak pet trenera. Ta činjenica me je pogodila, a najblaže rečeno iznenadila i razočarala. To govorim kao trener Partizana i možda se moja riječ zato čuje. Govorim sa pozicije trenera koji nije ugrožen i nije bio ugrožen jer sam u prošlosti u inostranstvu uvijek imao duže ugovore. Ovdje je to nezamislivo".

Ko je kriv da se treneri "mijenjaju kao čarape" u srpskom fudbalu? "Svi smo mi uticali na to da stvorimo trend da je trener doveden do apsurda, da je marginalizovan, da smo doveli do toga da je trener nebitan, da se treneri boje, plaše, dodvoravaju i da imaju jako mali uticaj", kazao je Blagojević.

"Taj podatak da se u Srbiji već promijenilo četrdesetak trenera, a da nismo ni blizu kraja sezone, i da se već nekako približavamo negativnom rekordu - to je veliki alarm za sve nas. Apelujem na sve koji to mogu da utiču, prije svega tu mislim na sve trenere i trenersku organizaciju, da napravimo korake da zaštitimo struku. Struka zahtijeva vrijeme, a mi smo to svi doveli do apsurda. Pozivam sve koji mogu da utiču na to da se to promijeni".

Šta je rekao pred meč Partizan - Novi Pazar?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Partizan će u 27. kolu (subota, 18.05) dočekati Novi Pazar u Humskoj i dobra vijest za Blagojevića je da su skoro svi igrači sada na raspolaganju, pa i Nemanja Nikolić koji je imao virus. Takođe, povratku se bliže i Milošević, Đurđević i Trifunović, dok će kod Pazara odsustvovati suspendovani Ljajić.

"Dame, dođite!" "Prije nego što krenemo, da iskoristim priliku da čestitam osmi mart svim ženama, djevojkama, čuo sam da je slobodan ulaz za njih i nadam se da će uživati u predstojećoj utakmici. Posebno navijačicama želim srećan praznik", rekao je Blagojević.

"Čeka nas zahtjevna utakmica, nikako laka... Novi Pazar ima svoje ambicije ne samo što se tiče plej-ofa, nego i zauzimanja mjesta koje vodi u Evropi. Igraju sa novim trenerom [Vladimir Gaćinović, prim. aut.] u posljednja četiri kola i pokazali su tu veliki kvalitet. Rutinski su dobili protiv Napretka, a prije toga odigrali odlične utakmice protiv nezgodnih rivala. Čekaće nas motivisan protivnik, a mi imamo želju da nastavimo dobru igru i rezultate. Ušli smo u proljeće, lijepo vrijeme, možda je vrijeme da postavimo rekord što se tiče posjete u ovoj polusezoni", rekao je Blagojević uz poruku da izuzetno cijeni Gaćinovića koji je svuda gdje je bio trener ostvarivao velike rezultate, dok je na početku proljećnog sezona "uzeo" i bod Partizanu sa Spartakom.

"Ne igramo ni on, a ni ja - igrači sprovode u djelo to što mi tražimo. Iznova nova priča i vidjećemo šta će biti", dodao je Blagojević i rekao da je sa svojim igračima analizirao ono što je bilo dobro i loše, tako da utakmice ne gleda na osnovu rezultata, nego i van njega.

Da li je Partizan apsolutni favorit?

Izvor: MN PRESS

"Da ha kažem da nismo favoriti, ispao bih smiješan i neozbiljan", rekao je Blagojević uz osmijeh: "Ipak igramo kod kuće protiv Novog Pazara i uz dužno poštovanje prema protivniku - mi smo favoriti. Niti ja mogu da poreknem da smo mi favoriti, niti bježim od toga, ali ih poštujem. Da li je moguć drugi rezultat sem pobjede, naravno da je moguće".

Nedavno je Predrag Mijatović bio na rođendanu FK Crvena zvezda čime su odnosi dva kluba počeli da se popravljaju, pa je i Blagojević dobio isto pitanje kao i Željko Obradović: "Mislim da je to kompleksna tema. S druge strane u posljednje vrijeme bila je velika tenzija, ne samo u sportu, nego i u društvu, puni smo negativnosti i neprimjerenih izjava. Puno je stvari koje narušavaju normalno bitisanje. Ako bismo svi pokušali da se trudimo i da protivnike posmatramo kao sportske rivale, a ne kao neprijatelje, u smislu mržnje, onda bi svima bilo bolje", dodao je on.