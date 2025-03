Trener Partizana o srpskom fudbalu: "Razmazili su me u Mađarskoj, nisam navikao"

Trener Partizana Srđan Blagojević uoči meča sa Tekstilcem dotakao se i čestih trenerskih promena u srpskom fudbalu.

Partizan će u nedjelju od 14 časova igrati protiv Tekstilca, ali ne ni u Odžacima, ni u Bačkoj Palanci, ni u Senti, nego u Loznici, pošto je to jedini teren koji ispunjava uslove u ovom trenutku. Zbog toga se trener Srđan Blagojević zahvalio sportskom sektoru koji je uspio da izdejstvuje promjenu domaćinstva, za dobrobit igrača oba tima, a iako su uoči meča "uslovno domaćini" ostali bez trenera Slavka Matića - i te kako zaslužuju poštovanje iz Humske.

"Na iznenađenje svih, Tekstilac je lane ušao u ligu, posebno poštovanje gajim prema ekipama koje mimo očekivanja to uspiju. Trenutno je Tekstilac na poziciji koja vodi u niži rang, mada kao što mi bježimo kragujevačkom Radničkom sedam bodova, tako je sastav iz Odžaka samo sedam bodova udaljen od mjesta koje vodi u plej-of. To svjedoči o malim razlikama. Pobijedio je Tekstilac ekipe kao što su Novi Pazar i TSC, i to obje u gostima, jedva izgubio od Radničkog i zato mi nemamo pravo da potcijenimo rivala. Takvi su nam pozicija i stav, ali ovoga puta ne bježimo od uloge favorita. U posljednja četiri kola smo igrali sa ekipama iz top pet, a sad sa timom iz donjeg doma tabele", rekao je Blagojević na današnjoj konferenciji za medije.

Istakao je da njegovi igrači napreduju, da su neke stvari vidljive, nekada su to sitni koraci, ali je isto tako svjestan da će biti dosta oscilacija - i da će to do kraja sezone prebroditi i doći do optimalnog nivoa forme. Kada se svi upoznaju.

"Kad sam analizirao Partizanove utakmica, apostrofirao sam Kalulua i Zubairua kao igrače oko kojih se nešto stalno dešava. Možda nije bilo golim okom vidljivo ili kroz statistički učinak, zato što i su očekivanja bila drugačija. Sad smo očekivanja snizili, ali Kalulu dobro trenira, profesionalan je i kao plod takvog ponašanja morala je da dođe nagrada", poručuje Blagojević i dodaje da mu se sviđa što je Nemanja Nikolić pokazao "drugu stranu" u odnosu na to šta se o njemu govorilo.

"Baš se Nemanja Nikolić potrudio u fizičkom smislu, njegovo angažovanje u smislu tračanja se povećalo. Dok smo analizirali meč sa Mladosti iz Lučana apostrofirao sam dva klipa od kojih je u jednom akter upravo Taki. Pred igračima sam istakao sprint poslije izgubljene lopte, trčao je 30 do 40 metara i oduzeo loptu. Drugi detalj je iz nadoknade kad je Kalulu u sprintu izdržao 50 metara i dostigao najveću brzinu od svih naših igrača na utakmici. To je stvar karaktera. Fudbal nije samo igra unaprijed, već dosta više".

Osvrnuo se Blagojević i na smjenu Jovana Damjanovića iz TSC-a, nakon nešto lošijih rezultata, tako da je upravo dosadašnji trener Tekstilca stigao na njegovo mjesto u Bačku Topolu.

"To je problem trenerske struke i njene zaštite. Mi kao esnaf bi trebalo da budemo ujedinjeni, donesemo odluke kojima bi se naša prava zaštitila. Radeći u Mađarskoj sam se malo razmazio, ne samo po tom, nego i pitanju organizacije čitavog takmičenja i infrastrukture. Imam drugu percepciju, jer su u Mađarskoj u dosadašnjem toku registrovane samo četiri promjene trenera, a samo u Partizanu ih imamo isto toliko. To govori i različitim nivoima. Nadam se da ćemo više vjerovati struci, jer naš fudbal ne zavisi samo od igrača i navijača, već i trenera".

