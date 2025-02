"Nije fer, moram da objasnim javno": Peđi Mijatoviću čudno ko se prepoznao u njegovoj izjavi o Partizanu

Visoki funkcioner Partizana govorio o ugovoru bivšeg sportskog direktora Ivice Ilieva, transferima u periodu bivšeg trenera Igora Duljaja...

Čelnik Partizana Predrag Mijatović još jednom se oglasio o sporu koji crno-bijeli imaju sa bivšim sportskim direktorom Ivicom Ilievom. Nakon što je aktuelna uprava javno saopštila da je od bivšeg saradnika dobila tužbu zbog dobijenog otkaza, on je uzvratio oštro i nije bio jedini, jer se javio i Igor Duljaj.

Bivši trener oglasio se nakon izlaganja Milke Forcan, članice uprave koja je govorila o štetnim ugovorima. Na njegov odgovor - poruku da bi trebalo da se posmatra i zarada od prodaje igrača koji su u njegovom mandatu došli u klub odgovorio je Mijatović za "Maxbet sport".

"Ako ne griješim, Duljaja niko od nove uprave nije spomenuo. Govorili smo da postoje štetni ugovori, da postoje neregularnosti u ugovorima sa menadžerima. Iskreno mi je čudno da se prvi prepoznao i ovako reaguje. Greške u procjeni igrača su u fudbalu moguće, to svi znamo, ali desetine skupo plaćenih igrača, uz obavezujuće ugovore koje i danas plaćamo, a uz minimalne rezultate svakako otvaraju prostor za dublju analizu i polemiku. Za igrače koje je pomenuo da je Partizan zaradio samo ću reći da su većina i dalje u sudskim procesima ili sporovima sa menadžerima", rekao je Mijatović.

U odgovoru Duljaju, Mijatović je rekao da ima indicija da su potpisivani ugovori štetni po klub.

"Pojave se četiri menadžera u jednom ugovoru za dolazak ili odlazak jednog igrača. Pa da je Kristijano Ronaldo, Mesi, pa da je Nejmar, mnogo je komplikovano da se pojavi četiri menadžera koji imaju četiri različite stvari u jednom procesu", kazao je Mijatović.

"Zamislite da Danku nabijem prijateljsku platu"

Osvrnuo se Mijatović i na ugovor Ilieva, koji je potpisan početkom ove sezone, kada se bivši sportski direktor vratio u klub.

"Nelogičan je i njegov ugovor. Moram da objasnim za javnost. Ako je bivša uprava, moram da naglasim, oni! Ako su zadnjih šest mjeseci svakodnevno imali pritisak, pa je čak i Vučelić podnio ostavku, pa nije usvojena, pa nije bitno. Ako se stalno ponavljalo “Uprava, napolje”, pa ovo, pa ono… Ako je generalni direktor znao da neće ostati, zašto u tom trenutku potpisuje sa sportskim direktorom novi ugovor na tri godine pod uslovima koji nisu nimalo mali? Ja shvatam zašto se Iliev bori za novi ugovor, zato što taj ugovor ima jednu ozbiljnu mjesečnu platu. Plata je tajna jer će to da bude predmet spora. Ja shvatam da se on bori za tu platu. Ali postavlja se drugo pitanje. Da li je logično i etički da vi to radite kad znate da nećete više biti u ovoj organizaciji? Zamislite mene sada da Danku Lazoviću, koji je moj i naš kadar, vjerujem dečku. I ja znam da ću da odem u maju, da mu potpišem ugovor na tri godine, i nabijem mu onako prijateljsku platu… Da li je to normalno? Meni nije! Mogao bih možda da mu potpišem platu do kraja sezone i da kažem: “Danko, ja odlazim, evo ti plata do juna. A od juna neko ko dođe, ako radiš posao dobro, nastavi”. Ista stvar je sa Srđanom Blagojevićem. Mi etički, koliko god da vjerujem u njega i koliko god da je sposoban, ja ne mogu da mu dam godinu dana ugovor. Ali mogu da mu obećam da ćemo da nastavimo ako ostanem. Pod uslovom da ima rezultate".

Koji su zahtjevi Ivice Ilieva?

"Ivica Iliev traži i dugovanja odranije, a i ovaj novi ugovor da mu se isplati. Mi smo sjedili i razgovarali. Znam i ja da je na papiru potpisano, ali nije logično, nije etički, nije fer, bre, prema ovoj kući! Nemoj da se ljuti niko. Djeluje mi da ono što je izašlo u javnost sa njegove strane, da mu je to sastavio advokat. Ne liči mi to na njegov vokabular. Ali ljudi, ako mi padne na pamet da uradim nešto slično, pa urnišite me! Da kačim mom prijatelju tri godine ugovor, a znam da idem, pa to je, ja ne znam ni kako to da nazovem…".

Na navode Ilieva da ga je Mijatović "targetirao" i prijetio mu navijačima, Mijatović odgovara:

"Koga ja targetiram? Ne kačim nikog nikome na grbaču. Ja samo moram da iznesem šta je potpisano i šta ja mislim. Ako zabranimo ljudima da kažu šta misle, koje smo mi društvo? Ako ova grupa nastavi, mi ćemo polako vremenom napraviti jedan ozbiljan pomak u svakom smislu. To ja mislim. Ima 'nevjernih Toma' koliko hoćeš, koji ne misle tako. Ali ja ne mogu da ih mrzim jer ne misle kao ja. Ovdje nema nikakav problem. Ivica Iliev nije moj neprijatelj. Zašto je otpušten? Niko ga nije šikanirao, shvatili smo da ima ogromnu platu. U procesu smo rekonstrukcije, shvatili smo da nam u ovom trenutku sportski direktor nije potreban. Ivica Kralj je bio zamjenik, ako otpustite direktora, šta će vam zamjenik? Kad nastavimo, moraćemo da imamo sportskog direktora. Ali biraćemo ga u junu", dodao je Mijatović.

