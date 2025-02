Mijatović direktno optužio Vazuru i Ilieva: "Ljudi moji dragi, pa to je skandal"

Predrag Mijatović oglasio se povodom tužbe protiv FK Partizan koju je pokrenuo Ivica Iliev, optuživši Miloša Vazuru za ugovor koji mu je dao prije odlaska iz kluba.

Član Radne grupe FK Partizan Predrag Mijatović pojasnio je u intervjuu za "Mozzart Sport" situaciju sa sportskim direktorom Ivicom Ilievim koji je dobio otkaz nekoliko dana po dolasku nove uprave, dok je nedavno tužio klub. Već su iz Partizana najavili da će uzvratiti kontra-tužbom, a objašnjavaju da su morali da reaguju i zaštite klub.

Kako je istakao Mijatović, taj slučaj je "kompleksan i razočaravajući" za njega i klub i da će javnost više saznati kada tužba bude u toku, ali za sada smije da kaže sljedeće: "Konkretno kad pričamo o tome, dogovor sa Ilievim je bio da sporazumno raskinemo ugovor. Međutim, kasnije se njegova filozofija promijenila, ne znam iz kojeg razloga. I vjerovatno ću ja tu sad biti taj koji je tu nešto uradio...", kazao je Mijatović.

Direktno, Mijatović je rekao da je generalni direktor Miloš Vazura kriv za ugovor koji je imao Iliev: "Uglavnom, Iliev je u svojoj prvoj poslovnoj etapi dok je bio sportski direktor zaradio 1.100.000 evra neto plate. Problem je u drugom ugovoru koji je njegov prijatelj i saveznik, tadašnji generalni direktor, potpisao sa njim mjesec dana prije nego što je otišao iz kluba. Ugovor na tri godine. Znači, on je dobar vremenski period znao da neće biti na poziciji generalnog direktora i potpisao je svom prijatelju ugovor na tri godine sa jako velikom mjesečnom platom".

Kako je istakao Mijatović, Iliev ima dug koji je od ranije i nije mu jasno zašto ga tada nije naplatio, nego traži od nove uprave koja je došla "posle njegove": "Mi smo bili fer i korektni, ali ne možemo da idemo u proces isplate nečega što je potpisano mjesec dana pred naš dolazak i to na tri godine. Ljudi moji dragi, pa to je skandal! Pored toga mi sada dolazimo do saznanja, do ugovora, autorizacija, konsalting ugovora, do toliko nepravilnosti i nelogičnosti da je to nevjerovatno. To je ono što nam govori da su se ovdje dešavale stvari koje su potpuno nelogične".

U tužbi koju je podnio Iliev, kako kaže Mijatović, naveo je i ogromnu svotu novca koja je ušla u klub prodajama igrača, pa je svima nejasno kako je moguće da se Partizan zadužio još 50-60 miliona, uz toliku zaradu? Time će se baviti nadležni organi, napominje on, dok pozdravlja odluku Ivice Kralja koji je "poništio" svoj ugovor za razliku od Ilieva.

"U cijelom tom procesu, ljudi koji su morali da odu iz kluba, što iz sportskog, što iz drugih sektora, imali su svi isti komentar koji mi je baš ostao u sjećanju. A to je da su svi potencirali koliko su oni, u stvari, zadužili Partizan! Dok ja imam potpuno drugačiju teoriju: sve nas koji smo bili u klubu, uključujući i mene koji sam bio ovde pa otišao, mislim da je Partizan neuporedivo više zadužio nego mi ovu kuću! I to im kažem: ’Da li je moguće da Partizan nije ništa zadužio tebe?’", zaključio je Mijatović.