"Znao sam da će me pitati - Gde si ovog izvukao?": Mijat poslije Zvezde otkrio zašto Jokan nije trener Partizana

Čelnik Partizana Predrag Mijatović oglasio se poslije remija 3:3 175. "vječitom" derbiju, i najiskrenije dosad govorio o svojoj odluci da tokom zime crno-bijeli angažuju trenera Srđana Blagojevića.

U intervjuu za portal "Mozzart sport", on je naglasio da je zadovoljan onim što je Partizan uradio u derbiju ("ostavio dobar utisak, igrači shvatili da mogu protiv rivala koji je u neosporno velikoj prednosti"). Uz to je obrazložio Mijat je kazao zašto je dolazak Blagojevića iz Mađarske bio pravi potez.

"Jedini problem koji naš trener ima je što se ne zove Srđinjo ili Srđiola. Danko Lazović i ja smo, u periodu kad smo dali šansu našim trenerima da privedu kraju jesenji dio sezone, razgovarali sa velikim brojem kandidata i svakog podrobno analizirali da bismo bili sigurni u izbor. Premišljao sam se da li da izaberem neko zvučno ime. Imali smo ih, čak sam jednog praktično završio, a onda sam se suočio sa novom dilemom, da li smo kao klub, opterećen dnevnim nedaćama, spremni za stranca koji misli da je Partizan klub kakav je bio prije deset ili 15 godina. Budimo realni, to nije taj Partizan. Da je sve potaman, ne bismo bili ovdje. Razmišljao sam onda kako možda ne bi bilo loše da fasciniramo javnost, jer se od Peđe Mijatovića očekuje veliko ime. Volio bih da je tako, ali nismo u situaciji da razmišljamo na taj način. Kad smo sve te dileme otklonili, Danko Lazović i ja smo odlučili da trener bude neko ko donosi nove fudbalske vrijednosti, metodologiju rada i filozofiju igre. Uz to će prihvatiti da nismo u situaciji da dovedemo pet igrača. Na te nedoumice Srđiola je odgovorio pozitivno. Nisam vidio strah kod njega. Svakom sam govorio kakve su nam objektivne mogućnosti, ne možemo da dovedemo trenera i da mu dajemo šarene laže, jer će na petom treningu vidjeti kakav je kvalitet ekipe“.

Mijat je kazao da je Blagojević na jedan od sastanak došao sa analizom prethodnih šest utakmica Partizana i da je na taj način "kupio" i njega i Danka Lazovića.

"Mogao sam da dovedem i stranca, da uživamo tokom januara, a onda dođu derbi ili Mladost iz Lučana i da me pita: ’Šta je ovo, to mi nisi rekao’. Znao sam da će poslije izbora Srđana Blagojevića da me sačeka pitanje: ’Gdje si ovog izvukao?’ Meni nije problem, ali mi je drago zbog njega kako smo izgledali u derbiju. Srđanovim dolaskom smo dobili ono što nam je falilo. Fokusiran rad kroz način treninga, ciklus između dvije utakmice, opredijeljenost kako ćemo da igramo i niz stvari koje ljudi ne znaju".

Navijači su se nadali Slaviši Jokanoviću, nekadašnjem asu crno-bijelih i treneru koji je u prvoj deceniji 21. vijeka donosio trofeje u Humsku.

"Jokanović je moj veliki prijatelj, živi u Madridu kad je bez posla. Često pijemo kafu, videli smo se nekoliko puta poslednjih meseci, pričali o raznim temama i bez obzira na njegovo iskustvo, karakter i popularnost kod navijača Partizana, stvarno mislim da, možda, i ne bi bio dobra opcija".

"Jokan godinama radi u inostranstvu, sjajan je bio u prvoj etapi u Partizanu, međutim, prošlo je mnogo vremena i nama su potrebna nova lica. Ako hoćete i iznenađenje. U krajnjoj liniji, uprkos tome što su partizanovci, ne mogu tražiti od Jokana ili Saleta Ilića da ovde rade za 10.000 ili 12.000 evra mesečno, a u nekoj drugoj zemlji mogu da zarade više od 1.000.000 evra godišnje. Niti možemo usled našeg egoizma tražiti od njih da rade besplatno, kao što činimo Danko i ja".

Otkrio je Predrag Mijatović i kolika su u grubim crtama primanja stručnog štaba.

"Kompletan stručni štab zarađuje malo manje nego od onog što je zarađivao Savo Milošević. Nama bi bilo najlakše da fasciniramo sve i zadužimo klub još 5.000.000 evra da smo doveli Pirla ili Raula. Kad taj izgubi dve utakmice, onda je kraj. Mi nismo došli da radimo kao što se radilo pre".

