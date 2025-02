Za trenera Partizana Mladost mnogo važnija od Crvene zvezde: Derbi je završena priča

Srđan Blagojević je na konferenciji za medije pred meč sa Mladosti iz Lučana odgovarao na pitanja novinara.

Partizan je osvojio bod u derbiju, ostavio je dobar utisak protiv Crvene zvezde na Marakani (3:3). Sada je došlo vrijeme za naredne izazove i prvi naredni je utakmica protiv Mladosti iz Lučana u Humskoj. Taj meč je na programu u srijedu (18.05).

Trener Srđan Blagojević pričao je o svemu tome na konferenciji za medije. "Ono što sam rekao, za nas je derbi zatvorena priča, poslije meča smo razmišljali o Mladosti. Još jedna u nizu teških utakmica i iskušenja ispred nas. Od ovih pet koje smo igrali četiri su bile sa top5 ekipa, Mladost je jedna od tih i najprijatnije iznenađenje prvenstva. Uz podatak da smo mi uzeli bod u prošlom kolu, a Mladost i Radnički iz Kragujevca uzeli su tri boda, smanjili razliku. Borba se nastavlja. Veliki motiv za nas da održimo ili uvećamo rastojanje i sa tim ambicijama dočekujemo meč protiv Mladosti", počeo je Blagojević i dodao da su svi igrači zdravi, da nema povreda i da ima samo malog umora.

Potvrdio je da je za njega meč sa timom iz Lučana važniji od prethodnog derbija. "I dalje stojim pri tome da je za nas veće iskušenje i teža utakmica protiv Mladosti. Derbi sam po sebi donosi naboj, motivisanost i pražnjenje poslije toga. Uvijek su utakmice prije i poslije derbija zahtjevne i specifične, imajući u vidu kvalitete koje ima Mladost i sve što prikazuje će sve to zajedno da bude izazov za nas."

Imao je samo riječi hvale na računa narednog rivala. "Gledao sam, ne znam da li ste vi gledali kako to izgleda. Sigurno najstarija ekipa u ligi sa dobrom kombinacijom većine iskusnijih igrača koji su dugo u našem fudbalu i par mladih. Ima drugu najbolju odbranu, primili su najmanje golova poslije Zvezde što govori o kvalitetu. Njihov skor u gostima je do prošlog kola bio 5-5-1, više bodova osvajaju na strani nego kod kuće. Primaju manje od jednog gola u gostima, igraju na specifičan način, odbrana je 5-4-1 ili 5-2-3, malo prostora daju, opasni su u kontrama, teško je pronaći prostore. To su mnogi klubovi osjetili na svojoj koži, opasni su u tranziciji, nezgodan su protivnik."

"Pretjeruje se, nisam bolji niti gori trener poslije derbija"

Nije želio da priča previše o duelu sa Zvezdom. "Generalno ne bih pričao o derbiju, za nas je to završena priča. Jedino bih o derbiju spomenuo navijače, hvala im što su nas podržali. Svake nedjelje su sve brojniji i sve pozitivnije se odnose prema ekipi i ovome što radimo, volio bih da se taj trend nastavi, da raste broj navijača i porast linije pozitivnosti na našim utakmicama, pozivam ih da dođu. Znam da je radni dan, očekuje se lijepo vrijeme, biće prijatnije za gledanje. Nadam se da su osjetili i koliko ova ekipa i momci daju sebe u ovom poslu koji rade i koliko su spremni da urade sve da bi usrećili navijače."

Jedno od pitanja bilo je u vezi pohvala koje je dobio od Predraga Mijatovića. Stavio je brzo tačku na to. "Još jednom, prvo da kažem da se u svemu tome malo pretjeruje. Hvala Peđi i svakome ko je imao riječi hvale i za ekipu i za mene. Generalno ne čitam šta se piše i komentariše, malo se pretjeruje. Nije moja uloga toliko velika, plus sam svjestan toga da je naš posao od nedjelje do nedjelje. U jednom trenutku i štampa i javnost može da vas hvali, pa da poslije toga bude drugačije. Zavisimo od rezultata i koliko god da ste dobri u ovom poslu ili da imate problema, gledaće vas kroz prizmu posljednje utakmice i toga sam svjestan. Isti sam trener kao što sam bio prije derbija i nije me derbi učinio boljim ili lošijim trenerom, isti sam kakav sam i bio."

Šta je cilj Partizana?

Pričao je šef struke crno-bijelih o planovima i ciljevima. Jedan od tih ciljeva je trofej u Kupu Srbije. "Ambicije imam, jasno je da je cilj Partizana prevashodno da napravi dobar ambijent ne bi li postavio osnove za budući, kvalitetniji, srećniji i bolji Partizan. I kao klub i kao tim, to je prvo. Jasno je i meni da moramo da budemo fokusirani isključivo na prvu narednu stvar ako to želimo. Moramo da se fokusiramo na navike koje mogu da dovedu do dobrog rezultata. Sada je to utakmica protiv Mladosti. Ambicije su stabilizacija, pravljenje osnova za budući period, da se osvoji mjesto koje bi izborilo put u Evropu, to se podrazumijeva. Kao i potreba da se afirmišu neki mladi igrači kroz sve to."

Pričao je i o zamoru zbog teškog rasporeda. "Svakako, kao i stalno kada se igra u tom rasporedu srijeda-subota, taj dio rada je izazovan. Potrudili smo se da odgovorimo na te zahtjeve, ima fizičkog i psihološkog umora, došlo je zahvaljujući rezultatu koji je postignut i načinu kako smo odigrali meč, to nam je donijelo rezultat i pozitivnu energiju. Hoćemo to da iskoristimo i za pripremu za Mladost. Spremni smo, zdravi smo, biće dobra energija. Svjesni smo da igramo novi meč ubrzo poslije toga, ali razmišljamo samo o prvom sljedećem koraku."

"Nemojte da se ljutite, ali neću o tome"

Izvor: YouTube/FK Partizan Belgrade

Nekoliko puta je naglasio da ne želi da priča o derbiju, ali je uprkos tome još jedno pitanje bilo u vezi tog meča. Tačnije u vezi njegove odluke da u postavu uvrsti i Mujakića i Šehovića. "Nećete se ljutiti ako zamolim da ne odgovaram na pitanja o derbiju više", izgovorio je Blagojević.

Pred kraj konferencije je pričao o psihološkom značaju i motivaciji za igrače. "Naravno da je bitan psihološki aspekt i pored tehničko-taktičkih i fizičkih stvari. Važno je u Partizanu da svi zajedno shvatimo, to pričam i igračima, da nije u lakoj situaciji, da znam da nisam najbolji trener u istoriji Partizana. Bilo je tu velikih imena, prošao sam kroz hodnik i vidio te veličine koje su bile na klupi. Čast mi je što sam stao u red, nisu ni ovo najbolji igrači u istoriji Partizana. Mi sada ovakvi kakvi jesmo činimo fudbalski klub i ne sumnjam u to da svi zajedno se trudimo da damo doprinos i da doprinos svih nas, kada budemo gledali sa distance, neće biti vidljiv sa osvajanjem titule, ali da će doprinos da bude veliki po tome što smo dali doprinos u teškom momentu. Da ga odbranimo, da ga držimo živim i da mu pomognemo da se razvija."

Posljednje pitanje bilo je u vezi povrijeđenog Jovana Miloševića. "Još uvijek trenira individualno, očekujem da će u roku od desetak dana, možda i ranije, da se pridruži ekipi. Filipovića očekujem da se priključi ekipi za dva dana, a Milošević nešto kasnije. Blizu je i on", zaključio je Blagojević.

