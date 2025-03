Evroliga spremila odgovor na formiranje NBA takmičenja na teritoriji Evrope. Da li je zakasnila?

Izvor: Karolis Kavolelis/Shutterstock

Najava NBA lige i FIBA da će uspostaviti novo takmičenje u Evropi izazvalo je paniku Evrolige, decenijama najjačeg takmičenja Starog kontinenta. Prema pisanju španskog lista "Mundo deportivo", odgovor Evrolige biće poziv Dubaiju i Valensiji da se priključe eliti. Ipak, i ta dva tima imaće čime da odgovore i na zahtjeve koje će NBA liga tražiti od klubova koje želi u svom takmičenju.

"Prioritet NBA lige je da pronađe timove sa izrazitom ekonomskom snagom. Ona želi da to budu što veći i što je moguće savremeniji timovi. U tom kontekstu, postoje i učesnici koji su u principu manje zvučni, ali koji ispunjavaju ove uslove. To je Valensija, koja ima podršku milionera Huana Roga i uskoro će ući u novu, savremenu halu od 16.500 gledalaca. I to je Dubai, koji ima halu Koka Kola arena sa 17.000 mjesta i koji ima snažnu podršku", objavio je španski portal.

Kao prepreke ta dva tima da se domognu Evrolige izdvojeno je nekoliko činjenica.

Kao prvo, bez obzira na to što Valensija aktivno kuca na Evroligina vrata, ona ne uspijeva da prođe kroz njih jer Španija ima tri garantovana mjesta, rezervisana za Real Madrid, Barselonu i Baskoniju. Sa druge strane, Dubai je isprva dobio odličan doček Evrolige, ali su se u međuvremenu pojavile nesigurnosti oko toga zbog udaljenosti Dubaija od Evrope, nedovoljne košarkaške tradicije u Dubaiju i zbog pojavljivanja drugih izvora prihoda Evrolige, poput Abu Dabija, koji je dobio Fajnal-for ove sezone.

"Sve to se promijenilo nakon što je potvrđeno da NBA liga dolazi u Evropu", objašnjeno je.

"Evroliga je možda već zakasnila"

Vidi opis Evroliga uzvraća udarac NBA ligi - šalje pozivnicu Valensiji i Dubaiju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 1 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 2 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 3 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 4 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 5 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 6 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 7 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 8 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 9 / 12 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 10 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 11 / 12 Izvor: MN PRESS Br. slika: 12 12 / 12 AD

Valensija i Dubai sada će dobiti direktnu ponudu da se priključe takmičenju, jer Evroliga želi da na taj način pokuša da se sačuva od odlazaka svojih budućih i trenutnih članova u NBA projekat.

"Ipak, Evroliga je možda već zakasnila, jer Valensija i Dubai ne žele da im budu 'vezane ruke' ako se u skoroj budućnosti pojavi pozivnica da pristupe NBA projektu", navedeno je u tekstu "Mundo Deportiva".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!