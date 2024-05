Autor Milutin Vujičić

11 : 59 Kraj obraćanja! Selektor "orlova" Dragan Stojković Piksi je za kraj rekao "biće sve u redu".

11 : 57 Čestitam svadbu Žiletu! "Danas je 31. maj, važan dan za Andriju Živkovića jer ulazi u bračne vode, ženi se momak, šta da radimo. Moramo da ih uozbiljimo, moraju više odgovornosti da imaju, danas je svaba u Nišu i jedan deo igrača će organizovano otići na svadbu. Ne kako hoće i kako misli, mi organizujemo", poručio je Piksi. "Čestitam im, danas je slobodan dan za njih. Nemojte da mislite da će biti nekih nepredviđenih stvari, da piju... Idu da čestitaju svom prijatelju, ja ne mogu da idem jer sam zauzet. Oženio se i Gudelj, pa će Spajić, biće ozbiljniji". Izvor: MN PRESS

11 : 55 Dobre vesti! "Svi su zdravi, niko me nije pitao da li može par dana duže, boli me ovo, boli me ono... Verujem, čvrsto verujem, da situacija koju smo imali pre dve godine da će danas zaobiđe, da ode kod nekog druge. Videli ste kako se Šlager iz Austrije povredio i propušta Evropsko prvenstvo. Da kucnem u drvo da ovako ostane", dodao je Piksi.

11 : 52 Kojim biste rezultatom bili zadovoljni? "Uf... Voleo bih da budemo među osam najboljih u Evropi", rekao je Piksi i dodao: "Ne bih ništa da potpisujem, znam da se to govori žargonski kao kada smo razbili Bugare u Leskovcu 2:2, pa ja vas pitam da li biste potpisali taj rezultat samo da idemo na EP. Svaka dobra partija, požrtvovanje, šta te krasi i rezultat, sve je to u plusu za srpski fudbal. Onda ćeš kroz te rezultate i požrtvovanje na terenu dođi do negde. Setite se kako su se smejali Grcima 2004. godine".

11 : 51 Koga bi poveo sa EP2000? "Sebe, naravno. Da skratimo, bila je to odlična generacija igrača, svi su imali kapacitet. Vraćati to pre 25 godina, sve u svoje vreme. Ova generacija ima šansu da uradi nešto što treba da učini Srbiju srćenom i ponosnom. Tu šansu treba da iskoriste. Jugović? Gde mene da staviš na klupu?", rekao je Piksi. "Nije šta ja želim, nego šta moram. Svi očekuju, ja očekujem, daćemo sve od sebe da odigramo najbolje što možemo. Mi ćemo da se borimo za našu Srbiju i naš dres da damo maksimum. U tom smislu nagrada dolazi kroz rezultat". "Niko ne treba ništa da nam poklanja, nego da dođemo do uspeha". Izvor: MN PRESS

11 : 48 Birmančević? "Znate ga, pratili ste šta sam i ja, videli ste brojke koje je postigao, učinak koji je imao, forma... To je ono što me je nateralo da ga stavim među 26 igrača. I to je jedan pošten odnos, svi igrači imaju mogućnost da me ubede i uradio je to na jedan perfektan način. Bilo bi nefer da nije ovde. Moj posao je da pratim, da cenim, da zapisujem, a na kraju sam ja taj koji donosi odluke. Ako neko drugačije misli, to je njegov problem. Na kojoj poziciji ga vidim? Brz je, ima brzinske karakteristike i sve što je u napadu, može da odigra. I levo ,desno, iza napadača. To vidimo i na treninzima", rekao je Piksi. "Svi podaci govore da sam uradio dobru stvar i stavio ga na spisak".

11 : 45 Da li se još priča o Kataru? "Niko više ne priča o tome, sigurno mi je žao jer znamo da smo mogli daleko više. Euforija je bila nenormalna... To su bila stratosferska očekivanja", poručio je Piksi.

11 : 41 Novi ugovor za Piksija? "Da li je moguće da se još priča o Piksiju... Da nisam zadovoljan, ne bih potpisao. Niko ovde nije na silu, da mi drže pištolj na čelu da se mora nešto. To je dogovor dveju strana, ja ne mogu da potpišem sam sa sobom. U svakom slučaju mi daje jednu ekstra motivaciju da nastavim da radim, daje mi kontinuitet da mogu da radim", rekao je Piksi nakon što je potpisao ugovor do 2026. godine. "I za igrače znači jer znaju da će imati selektora neko vreme. Odbio sam ponude u martu zbog FSS zbog činjenice da mi nastavimo saradnju. Mogao sam da zaradim puno više para, ali to nije bio moj motiv". "To što se ranije dogovorilo, egzekucija je bila na kraju jer sam tražio da se sve sačeka do kraja prvenstva Srbije. Nije moj stil rada da potpisujem tajno u nekim kancelarijama. Da li je neko srećan ili nije, ne ulazim u to. Biće onih koji nisu baš srećni što me vide ovde, neki bi da mi vide leđa, iz nekog razloga, ali dobro... Neki su srećni". Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

11 : 38 Vlahović ili Mitrović? "Nikad nisam imao neku vrstu dileme, kakvu god odluku budem doneo, to će biti potkrepljeno mojim rešenjima. Sad pričamo da li dva napadača ili jedan, a pre je bilo koliko odbrambenih igrača. Svaki igrač mora da zna svoju funkciju", rekao je Piksi. "Jedan ili dva napred, njihove uloge se ne menjaju". Izvor: instagram/vlahovicdusan

11 : 37 Englezi stavili Piksija na poslednje mesto "To... Nemam komentar na to", nasmejao se Piksi: "Ja se trudim da dam maksimum i posao koji radim savesno radim na pošten način i da svoje ideje prenosim igračima. Da učinim sve što je u mojoj moći. Da su rekli da sam najbolji trener na svetu, ne bih se promenio, tako da super". "Svako ima pravo na svoje mišljenje". Izvor: MN PRESS

11 : 35 O navijačima u Nemačkoj! "Ove dve utakmice koje dolaze, prvo Austrija i Švedska su vrlo specifične jer dolaze pred veliko takmičenje. Ono kako smo bili kilavi u kvalifikacijama, sada moramo da popravimo utisak i budemo mnogo bolji. Samopouzdanje koje smo imali, da povratimo. To možemo čvrstim verovanjem da je to moguće da se igra na visokom nivou. Iz tog razloga specifična utakmica jer dolazi pred veliko takmičenje. Ko nosi dres Srbije nosi veliku odgovornost, kao što ja nosim kao selektor. To je moja odgovornost i prema navijačima koji dolaze na utakmice. Imamo veliku dijasporu i dolaze da nas podrže. Suštinski je važno da osetimo podršku, ali i da mi njima damo osmeh. Odgovornost je velika i verujem da možemo da se izborimo sa njom kako i želimo", poručio je Piksi.

11 : 32 Ipak o Englezima "Znate kako, Englezi kao Englezi, moraju da budu među dve-tri ekipe koje mogu da osvoje turnir. Mogu da se nađu u završnici. E sad, i ove druge ekipe su dobre i kvalitetne, možda ne na tom nivou po imenima, ali svaka utakmica će biti drugačija", poručio je Piksi. "Austrija me zanima, oni su sjajna ekipa i videćemo šta možemo da uradimo".

11 : 31 Piksi prekinuo pitanje o Engleskoj "Znate li da ja ne razmišljam uopšte o Engleskoj? Naravno da imamo sve podatke, pratimo, gledamo...", poručio je Piksi.

11 : 30 Fizička sprema igrača Srbije? "I pre dve godine smo imali teškog protivnika u Brazilu, iako smo bili u egalu, problem je bio što u napadačkom smislu nismo bili na nivou zbog problema koje smo imali. Tamo gde smo bili najjači, nismo mogli da odgovorimo na taj izazov. Imamo sad Engleze koji su jaka ekipa, poštujemo ih, ali verujemo da možemo sa njima. Nisu vanzemaljci, fudbal je igra 10 na 10, pa ćemo da vidimo u kakvom smo stanju. Samo da nemamo problema kao pre dve godine", rekao je Piksi i dodao da je fizička sprema jedna od najvažnijih stvari u fudbalu i da na tome moraju da budu iznad maksimuma. "Sada nije bitno da li sam zadovoljan, završili su sezone, imali su i malu pauzu, a sad svi moraju da dođu do istog nivoa. I vrlo ozbiljno shvatamo predstojeće takmičenje. Hoćemo da odigramo najbolji fudbal koji možemo. Ako je neko bolji od nas, pružićemo ruku. Ali, mislim da svima možemo da napravimo problem". Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

11 : 26 "Srbiji to imponuje" "Da li sam odlučio za prvog golmana? Jesam, ali nije u redu da to kažem sada. Ima vremena, imamo trojicu sjajnih golmana koji su izuzetno kvalitetni i posvećeni svom timu. Srbiji može samo da imponuje to... Pohvalio sam i golmana Partizana Jovanovića koji je imao odličnu sezonu i bio je najbolji igrač svog kluba, ali jednostavno možemo da imamo samo trojicu golmana", rekao je Piksi. "Da ga nije bilo, pitanje na kom bi mestu Partizan završio. Mislim, malo se šalim, ali imamo izuzetno dobre golmane".

11 : 25 O Spajiću "Drago mi je da se Piksi vratio, u formu, ne u reprezentaciju. Imao je tešku povredu, najtežu u fudbalu. Možda bi i igrao u Kataru da se nije povredio... Veliki profesionalac, jedan personaliti odličan koji izuzetno cenim i ako me pitate ko je lider u Crvenoj zvezdi, nametnuo se. Ostali igrači mogu samo da gledaju. E to liderstvo se meni dopada, neko ko se ne predaje, neko ko veruje, pruža maksimum i drago mi je da sve utakmice koje sam ispratio su veoma zadovoljavajuće. Nije bio sa nama zbog povrede koju je imao", rekao je Piksi. Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

11 : 23 Ko je prvi golman? "Kakve muke... To su stvari koje dolaze jedna posle druge, ali dobro. Razumem javnost i dileme. Nema tu dileme. Kad ste vi sigurni u nešto", rekao je Piksi.

11 : 21 Mijailović? "Zasluženo su sa nama, cenim njihove kvalitete, pratio sam i njihove igre u Ligi šampiona (govori i o Spajiću, prim. aut.). Bez obzira na ime protivnika, uvek je maksimalno posvećen igri i profesionalac. U pitanju je igrač koji je univerzalan i može da pokrije više pozicija. Moguće da ga više vidim na bekovskoj poziciji", objasnio je selektor Piksi i dodao da će igrati sve što igra i u svom klubu.

11 : 20 Gudelj? "Odlično deluje, već treći dan radimo, ovo što smo zamislili sprovodimo u delo, što se tiče njegove povrede, kao da je nije ni bilo. Sve napore izdržava, razgovaram sa njim svaki dan...", objasnio je lepe vesti Dragan Stojković o povređenom fudbaleru Srbije. Izvor: MN PRESS

11 : 18 Prijateljske utakmice "Ozbiljno gledamo na Austriju i Švedsku. Kvalitetne ekipe, situacija nije ista kao u martu, tada je bilo mnogo drugačije, uz ceo ambijent. Nešto što smo želeli i tražili. Ozbiljno shvatamo predstojeće utakmice, nadam se da će sve biti okej i ne treba da pravimo gluposti po pitanju sastava tima kao što vidite i Mitrović i Sergej dolaze tek 2. juna, pa onda Jović i Milenković. Ako neko misli da odmah treba da igraju...", rekao je Piksi.

11 : 16 O mladim igračima "Čestitam našim igračima do 17 godina koji su u polufinalu Evropskog prvenstva. Čestitam i selektoru Damjanoviću. Mnogi igrači su pokazali da su budućnost srpskog fudbala. Ne treba da brinemo... Mislim, treba, ali za par godina će biti na nivou da bismo bili u vrhu", poručio je selektor Piksi.

11 : 14 Gde je Eraković? "Da bi neko došao, neko mora i da ode. Moje razmišljanje je bilo da na spisku bude šest centralnih bekova. Zato je moja odluka takva kakva je. Ja ga cenim, on je budućnost, očekujem da se vrlo brzo vrati u reprezentaciju. Tu su dva nova imena - Spajić i Stojić. Sa osam ili devet štopera je to iluzorno, apsurd. Zato je to tako. Ništa više", objasnio je selektor izostanak Strahinja Erakovića. "Mogu da razumem razočaranje, ljutnju... Budem i ja razočaran kada ne pobedim Bugara, pa me niko ne pita kako mi je. Neki lični sud ne postoji ovde. Niti će postojati. Svi igrači koji su pozvani, slao sam im pozive jer zaslužuju kvalitet, a ne iz kumovskih veza. Bitno je da ja znam, a zna i javnost", dodao je Piksi. "Recite mi koga umesto Erakovića da otpišem?". Izvor: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

11 : 12 Radonjić neće da igra? "To šta je neko rekao, ja ne ulazim u to, da mu je stigao poziv - odazvao bi se. Ne znam kako su preneli mediji o Radonjiću, ja ga cenim, neke stvari ne bih da komentarišem. Vi to znate bolje od mene, znate statistiku. Tako da mu želim brz povratak i to mora da pokaže", dodao je Piksi.

11 : 10 Radonjić? "Nemam nameru da govorim o igračima koji nisu na spisku. Sve su to divni momci i neće im biti zatvorena vrata. Odlični su profesionalci, a odluka je takva na osnovu podataka koje imamo. Nema nikakvih ličnih problema, oni koji nisu tu nisu iz potpuno opravdanih razloga", rekao je Piksi. Izvor: Ricardo Larreina / imago sportfotodienst / Profimedia

11 : 09 Šta u Srbiji misle o spisku? "Vrlo slična, odnosno nema velike polemike. Da ste na mom mestu, verovatno biste 99% uradili isto. Ne smete navijački da gledate, sa strašću, nešto što se kosi sa nekom etikom. Nema euforije...", rekao je Piksi.

11 : 08 Domaći igrači? "To su stariji igrači za dve godine, igrači koji su odigrali i evropska takmičenja, tako da je to ne nagrada, nego moja odluka da ono što sam gledao i doneo odluku. Niko ovde nije na spisku zato što ima lepu firizuru ili jer mi je brat od tetke nego jer je pokazao kvalitet. Zato je opravdana odluka da bude na spisku. Bar zbog mog ubeđenja. Meni je drago što su igrači iz Superlige tu. Oni su dočekali šansu s pravom. Oni koji nisu, to je pokazatelj da verujemo u njih i da će i oni u dogledno vreme biti deo A tima. To zavisi od njihe forme, ponašanja i tako dalje..." "Nikom od igrača nisam vrata nisam zatvorio. Niti ću. I onih koji nisu tu, nisu otpisani, nego ćemo i te kako voditi pažnju oko njihove forme i igara. Kristalno je jasno da ovu vrstu odluka donosim samostalno i savesno", dodao je Piksi. Izvor: EPA-EFE/Tamas Kovacs

11 : 03 O spisku Srbije! "Mislim da je ovo u ovom trenutku najbolje što Srbija ima, ja sam tu da donosim odluke. Za to sam tu, a ne da nekome činim uslugu. Dobro sam razmislio i sa ovom grupom od 26 igrača sam potpuno zadovoljan", rekao je Piksi.

11 : 02 Kada će svi biti tu? "Ja sam ovde da odgovaram na sva vaša pitanja kao i uvek. Izuzetno me raduje to što smo ranije počeli s pripremama. Objasnio sam igračima važnost turnira koji je pred nama i svi oni koji su tu, došli su do sada. To je oko 16 igrača. Već 1. juna će stići Vlahović, Kostić, Ilić i Samardžić, pa Mitrović, Milinković-Savić i Živković, pa na kraju Jović i Milenković", rekao je selektor reprezentacije Piksi.

10 : 52 Sve je spremno! Dragan Stojković Piksi obraća se za deset minuta.

10: 35 Ko je otpisan? Na prvobitnom spisku selektora Srbije našlo se 35 fudbalera, što će reći da poslednji filter nisu prošla devetorica. To su Nemanja Radonjić, Strahinja Eraković, Jan-Karlo Simić, Saša Zdjelar, Aleksandar Jovanović, Samed Baždar, Aleksandar Ćirković, Matija Gluščević i Mihailo Ivanović. Danas ćemo i čuti zašto se selektor odlučio da ih ne povede u Nemačku. Izvor: EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

Ko je na spisku Srbije? Selektor na Evropsko prvenstvo u Nemačkoj vodi 26 fudbalera. Evo ko je na spisku: GOLMANI: Vanja Milinković-Savić (Torino), Predrag Rajković (Majorka) i Đorđe Petrović (Čelsi)

Vanja Milinković-Savić (Torino), Predrag Rajković (Majorka) i Đorđe Petrović (Čelsi) ODBRANA : Strahinja Pavlović (Salcburg), Nikola Milenković (Fiorentina), Miloš Veljković (Verder), Srđan Babić (Spartak), Uroš Spajić (Crvena zvezda) i Nemanja Stojić (TSC).

: Strahinja Pavlović (Salcburg), Nikola Milenković (Fiorentina), Miloš Veljković (Verder), Srđan Babić (Spartak), Uroš Spajić (Crvena zvezda) i Nemanja Stojić (TSC). VEZNI RED : Saša Lukić (Fulam), Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Panatinaikos), Ivan Ilić (Torino), Srđan Mijailović (Crvena zvezda), Sergej Milinković-Savić (Al Hilal), Dušan Tadić (Fenerbahče), Lazar Samardžić (Udineze), Veljko Birmančević (Sparta), Filip Kostić (Juventus), Filip Mladenović (Panatinaikos), Andrija Živković (PAOK) i Mijat Gaćinović (AEK).

: Saša Lukić (Fulam), Nemanja Gudelj (Sevilja), Nemanja Maksimović (Panatinaikos), Ivan Ilić (Torino), Srđan Mijailović (Crvena zvezda), Sergej Milinković-Savić (Al Hilal), Dušan Tadić (Fenerbahče), Lazar Samardžić (Udineze), Veljko Birmančević (Sparta), Filip Kostić (Juventus), Filip Mladenović (Panatinaikos), Andrija Živković (PAOK) i Mijat Gaćinović (AEK). NAPAD: Aleksandar Mitrović (Al Hilal), Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (Milan) i Petar Ratkov (Salcburg). Izvor: MN PRESS

Kakav je plan pred Nemačku? "Orlovi" se pripremaju u Staroj Pazovi još od utorka, s tim da će se u Kući fudbala postepeno okupljati do 2. juna. Već dan kasnije nacionalni tim odlazi u Beč gde će 4. juna igrati prijateljsku utakmicu protiv Austrije. Reprezentacija Srbije boraviće u Beču do 7. juna, zatim odlazi u Stokholm gde je 8. juna očekuje drugi prijateljski meč pred odlazak u Nemačku, protiv Švedske. Odmah posle utakmice predviđen je povratak u Beograd. Odlazak u Augzbug je 11. juna u 17 časova iz Beograda. Srbija na Evropskom prvenstvu u Nemačkoj igra protiv Engleske (16. jun), Slovenije (20. jun) i Danske (25. jun).