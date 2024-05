"Ne znam ja šta je on rekao!" Piksi progovorio o "slučaju Radonjić": Da sam ga zvao došao bi on

Dragan Stojković Piksi pričao je o izostanku Nemanje Radonjića sa spiska nacionalnog tima.

Selektor Dragan Stojković Piksi saopštio je spisak igrača koji će ići na Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačku, a jedno od najvećih imena koja su izostala je i Nemanja Radonjić. Pitali su novinari kako on komentariše situaciju sa njim.

"Situacija? U kom smislu? A to...", počeo je Stojković pa nastavio:

"Ja nemam namjeru da govorim o igračima koji nisu na spisku. Mogu da vam kažem da su to divni momci, veliki profesionalci, nikome vrata reprezentacije neće biti zatvorena."

Nije samo Radonjić izostao sa spiska, tu je nedostajalo još nekoiko fudbalera koji su ranije bili redovni u sastavu. Ipak ne postoji niko ko je otpisan.

"Svi moraju da znaju da nema apsolutno nikakvih ličnih problema ne daj Bože. Nije samo on. I drugi igrači na koje ste navikli da ih gledate u reprezentaciji nisu tu iz potpuno, potpuno opravdanih razloga", rekao je selektor.

Bilo je priče da je Nemanja Radonjić rekao da neće više igrati za selekciju Srbije dok je Dragan Stojković Piksi selektor. Ne misli tako iskusni stručnjak na klupi Srbije.

"Zaista ne znam kako, mislim da nije fer i korenktno da pričam o igračima koji nisu tu. Pošto sam ja otvoren, imam odličan odnos sa igračima kao i ja sa njima. Kako je rekao, šta je rekao, ne znam. To šta je neko rekao, ja ne ulazim u to, da mu je stigao poziv - odazvao bi se. Ne znam kako su prenijeli mediji o Radonjiću, ja ga cijenim, neke stvari ne bih da komentarišem. Vi to znate bolje od mene, znate statistiku. Tako da mu želim brz povratak i to mora da pokaže", dodao je Piksi.

