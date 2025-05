Veliki skandal u srpskom fudbalu: Tekstilac opet namještao mečeve i ispao iz Superlige Srbije

Tekstilac iz Odžaka drugi put u posljednjih godinu dana kažnjen zbog namještanja utakmica, što će sada za posljedicu imati ispadanje iz Superlige Srbije.

Izvor: MN PRESS

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije (FSS) kazniće Tekstilac iz Odžaka zbog namještanja utakmice 28. kola Superlige protiv IMT-a, prenosi "Sport Klub". Tekstilac je već duže vrijeme bio pod istragom nakon "dojave" UEFA, a sada je odlučeno da bude kažnjen oduzimanjem šest bodova.

To neće biti jedina kazna za Tekstilac koji će uz to morati da plati i 2.000.000 dinara zbog namještanja, međutim to će daleko manje zaboljeti od oduzimanja bodova.

Nakon oduzimanja šest bodova, Tekstilac i matematički gubi šansu da opstane u Superligi Srbije i to znači da se seli u rang niže. To će biti učinjeno na osnovu rezultata, a ne direktno zbog namještanja utakmice iz finiša regularnog dijela sezone najjačeg srpskog fudbalskog takmičenja.

Ono što je nevjerovatno je da je Tekstilac inače bio već pod uslovnom kaznom iz prošle sezone zbog namještanja dvije utakmice, kada im je uprkos tome dozvoljeno da igra u Superligi. Zbog toga je sada i aktivirana kazna od šest bodova.

Inače, Tekstilac je u pomenutoj utakmici izgubio 2:1 u gostima, a UEFA je signalizirala veliki broj uplata na pobjedu "traktorista". Interesantno je da je baš poslije penala u nadoknadi vremena tim sa Novog Beograda i stigao do pobjede, a ona će na kraju koštati Tekstilac superligaškog ranga.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:35 Fudbalska revolucija u Kataru 1 Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)