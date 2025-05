"To što vidite na TV-u nije pravi Nikola Jokić"

Kakav je privatno Nikola Jokić? Najpoznatija NBA novinarka Malika Endrjuz pokušala je da ga upozna i najviše o njemu naučila je dok ga je uživo gledala, to joj je promijenilo pogled na sve i tu je shvatila zašto je drugačiji.

Nikola Jokić gotovo svake večeri u NBA ligi dokazuje da je najbolji košarkaš svijeta i to čini već godinama, kako je radio još samo Majkl Džordan. Međutim, koliko god svi uživali u njegovim potezima i željeli da ga upoznaju i van terena, Jokić uspješno uspijeva da pobjegne od svjetala reflektora i trudi se da svoj privatni život drži van fokusa.

Rijetko daje intervjue, rijetko se pojavljuje na javnim događajima i ne voli da priča o sebi, zbog čega je poseban izazov za svakog novinara da uspije da otkrije po koju sitnicu o njemu i pokuša da ga upozna i van košarke. To je pokušala da uradi i najpoznatija NBA novinarka Malika Endrjuz koja radi za ESPN i ima pristup najvećim igračima današnjice, međutim od Nikole Jokića nije uspjela da dobije ni blizu koliko je recimo od Luke Dončića koji joj se povjerio nakon prelaska u L.A. Lejkerse.

Ipak, Malika Endrjuz je i iz kratkog intervjua sa Jokićem uoči utakmice za titulu 2023. godine protiv Majamija uspjela da shvati po neku stvar o njemu u koju javnost nije imala uvid. Voljela bi da sazna i više, ako joj to Jokić ikada dozvoli.

Šta je Malika pitala Jokića?

"Najvažnije je da spomeneš konje...", ispričala je Malika Endrjuz u intervjuu za "Dan Patrick Show" i otkrila je da taktika nije baš do kraja upalila: "To nam je zajedničko, pa sam ga pitala više puta za to".

"Znate šta, za mene je vrlo zanimljivo da ga javnost i dalje upoznaje, a on je dva puta osvajao MVP nagradu (intervju je rađen prije treće MVP nagrade, prim. aut.), najbolji je na svijetu godinama. Tek dobijamo i mi djeliće njegove ličnosti, trebalo je da ga natjeram da ispriča neke stvari, znam da uvijek zasmijava svoje saigrače, a nevjerovatno je još kakve stvari vidimo na parketu".

Sve što je pričala tada sa Jokićem pomoglo joj je da shvati zašto je zatvoren.

"Kada jednog dana završi karijeru, to će biti kraj za njega u košarci, biće samo porodica uz njega. To su braća, supruga, kćerka... Čujete ih gdje god da ste u areni. Hoće da priča samo o saigračima, kada ga pitate za njega, uvijek će ukazati na druge. Želi da dijeli pobjede s njima", poručila je Malika Endrjuz.

"Jokić nije ono što vidite na TV-u"

Uz poruku da treba cijeniti kroz šta su prošli Nikola Jokić i Janis Adetokunbo, ispričala je da njene kolege iz Denvera ne čine sve da bi svijetu približile kakav je zaista Somborac.

Tu prije svega misli da moraju da bolje objasne i ilustruju javnosti da ono što inače vičimo na TV-u, prije svega njegovi najbolji potezi, nisu ni djelić stvarne slike o Jokiću kada meču prisustvujete uživo. Zato se prisjetila jedne od magičnih asistencija Jokića iz NBA finala 2023. godine, kada je cijela hala skočila na pas za Gordona.

"To što vidite na TV-u, pa to svi odmah vide šta je... Ali, vjerujte, da vidite uživo i kako je cijela hala skočila, to je drugo. Svi se pitaju kako je Jokić uspio da obesmisli fiziku kakvu poznajemo? Kada ga gledate uživo, samo još više to cijenite, znate da neće napraviti atraktivno zakucavanje, da nije mogao da uradi sklek, ali ljudi kad gledate cijelu utakmicu uživo - Nikola Jokić je sada sa najvećima", dodala je Malika Endrjuz.

Hoćemo li ikada upoznati Jokića?

Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia

Najvjerovatnije - ne. Nikola Jokić je drugačija vrsta superstara i ne želi da ga foto-reporteri, novinari i navijači prate na svakom koraku, iako bi mu to možda donijelo i više novca. Već je pričao da mu dosadi i kada u Somboru tokom ljeta svaki sekund mora da se fotografiše, dok je još davnih dana obrisao sve društvene mreže.

"To je samo gubljenje vremena", rekao je Jokić prije nekoliko godina, a svi pamte njegov čuveni status kada je preko Fejsbuka tražio nekoga s kim da igra košarku.

"Znate li koliko je sada teško naći nekoga da igraš bakset? Sjećam se dana kada si morao da ideš kući čim izgubiš jedan meč. A sada je jako teško naći šest momaka, jer mi igramo tri na tri. To se nije promijenilo kod mene i ako neko hoće da igra neka me zove", dodao je Jokić.

