Englezi mogu da se dobiju, a mi to možemo! Gudelj pred EURO: Ne bojimo se, daćemo nešto "ekstra"

"Jeste, biće cela porodica da me bodri... Moj osećaj, u odnosu na Katar, nekako je da smo mirniji u duši i došli smo malo iskusniji i meni to daje samopouzdanja za bolji rezultat nego u Kataru".

14 : 06

Gde bi pre igrao?

"Ja se osećam uvek kao zadnji vezni, to mi je pozicija koja mi najviše odgovara sa mojim kvalitetima, ali u klubu recimo igram štopera, mogu da ispunim i tu poziciju dosta dobro. Otac me je učio mnogo taktički o mestu štopera jer sam igrao i u Bredi sa 18-19 godina. Gde god da me vidi mister, ja sam spreman da odigram, makar to bilo na desnom, levom beku, pa i golmana ako treba", odgovorio je Gudelj.

Izvor: MN PRESS