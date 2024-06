PITAO SAM SAMARDŽIĆA DA LI JE SPREMAN! Piksi otkrio startera za Dansku: Šta mislite? On već leti!

Autor Milutin Vujičić

17 : 39 Kraj! Selektor fudbalske reprezentacije Dragan Stojković Piksi i Strahinja Pavlović završili su obraćanje.

17 : 38 Kako sa Dancima? "Danci su veoma jaka nacija, imate jake momke u svim sportovima, posebno u fudbalu. To je dobar reprezent Skandinavije i uvek ste u vrhu u fudbalu. Iako ste se vratili iz Katara posle tri utakmice, imam mnogo poštovanja za selektora i igrače, pa što se tiče fizičkog aspekta igre - to će biti veliki izazov za nas. Ali, nije to samo fizički aspekt, nego ste i tehnički jako dobri i imate talentovane igrače. Posle meča sa Slovenijom, imali smo slobodan dan, igrači su proveli vreme sa porodicama i zatim smo dobro radili i veoma verujem da će biti spremni za sutra", rekao je Piksi.

17 : 35 Kako je Pavlović? "Bilo je teško vreme, bilo mi je loše posle utakmice. Sada je sve u redu i sve će biti super za sutra", rekao je Pavlović.

17 : 34 Da li su Danci bolji sa ili bez Eriksena? "Šta je bolje za Srbiju? On je jedan od fudbalera koji su obeležili fudbalsku eru i njegova karijera je fenomenalna. Drago mi je da je zbog zdravstvenih fudbalera među nama, da je živ i da može da igra. Više bih ga voleo na klupi jer je vrlo pametan igrač i sve zna sa loptom i ima jednu stvar - tačnost, preciznost i šut koji može da bude opasan za sve golmane na svetu. Ako bude igrao sutra, moramo da obratimo pažnju, ali znaju već moji igrači sve o Danskoj. Treba ga držati što dalje od opasne zone, to će biti zadatak za naš vezni red. To je igrač svetske klase", rekao je Piksi.

17 : 32 Istorijska utakmica Srbije? "Šta to neće biti isto? Posle sutrašnje utakmice u srpskom fudbalu? Odnosi i budućnost generacije? Analiziraćemo sve kada se završi, biće sigurno puno polemike, ali ne volim kada neko stalno gleda negativno. Ne može niko da ospori da igrači ove reprezentacije trče i bore se, da ulažu maksimalan napor da ostvare rezultat, to niko ne može da ospori. EP je skup najboljih ekipa i kvalitet je na visokom nivou. Sutra je utakmica od velike važnosti jer određuje naš plasman. Podsetiću vas da mi kao Jugoslavija, a ovde smo prvi put kao Srbija, imamo samo jednu pobedu protiv Norveške. Nemamo 50 pobeda. Nekada treba biti realan i ne treba preterivati u nekim stvarima. Danska je odlična, izuzetnog kvaliteta, od Eriksena, Hejlunda, Malea... To ne sme da se potcenjuje, verujem da mi možemo da igramo sa Danskom!", rekao je Piksi.

17 : 29 Šta je u fascikli? "U fascikli se nalazi tim, mislim da je čista ideja i rekao sam da će biti nekih promena, a koliko će ih biti... Šta vam znači to ako kažem da li su jedna, dve ili tri? Podsetiću vas, utakmica se igra 90 minuta, a ne ko će početi meč. Videćemo šta možemo da uradimo da utakmicu dovedemo u pravi tok. Vi morate da imate oružje na klupi, ne možete bez toga, pa treba biti pametan da povučete neke poteze. Klupa je mnogo važna, oni su važniji od onih koji istrče na teren", rekao je Piksi bez otkrivanja plana igre reprezentacije Srbije.

17 : 27 Loš početak? "Puno vremena provodimo da ne smemo da dopustimo protivniku tih 15-20 minuta na početku. Kada dođemo do daha, onda sve dođe na svoje, trudićemo se da popravimo stvari maksimalno što možemo. Moguće je da je u pitanju strah od protivnika ili psihološka priprema.... Mi razgovaramo o tome i mi smo odigrali ove dve utakmice dobro, sa Englezima i Slovencima, a ja se nadam da će treća biti u istom ritmu i da ćemo se više radovati", rekao je Piksi.

17 : 25 Za koga bih voleo da bude heroj? "Ja moje igrače gledam kao tim i od prvoga dana, pre tri godine, forsiramo taj stil ponašanja da je tim taj koji pobeđuje ili gubi. Nekada je nefer govoriti o pojedincima, pa bih se suzdržao. Delujemo organizovano, timski, svaki igrač daje svoj doprinos, nema samoisticanja i individualizma, tako da je tim bio i uvek će biti najvažniji. A da sam zadovoljan njihovim ponašanjem, zajedno smo već mesec dana, to je bilo besprekorno ponašanje. Čudi me da se ne potuku kada su toliko zajedno, to se dešava, ali su moji igrači mnogo fini i nemam primedbu na ponašanje i uopšte u rešavanju obaveza. To nas krasi, možda bi neko voleo da to razbije, ali ne damo se i ne damo da imamo bilo kakvu vrstu problema", rekao je Piksi.

17 : 22 O Danskoj "Znali smo da je Engleska važna utakmica, ali sada je Danska najvažnija. I dobro je što igramo u 21.00. Oni igraju čvrsto, organizovano, mnogo se žrtvuju na terenu, biće teško igrati, ali verujemo da možemo da promenimo istoriju. Tri puta smo izgubili i sada je vreme da promenimo istoriju. Probaćemo sve što je do nas da dođemo do pobede", rekao je Piksi.

17 : 21 Šta je rekao Samardžiću? "Rasploženi smo, sutra je praznik fudbala, mislim da svako treba da bude pozitivan u tom smislu. Rekao sam Lazaru, da li može da igra sutra, mislim kroz šalu, ništa više... Da li je spreman da igra? Rekao je da nije spreman, ha-ha. Jedva čeka da poleti!", rekao je Piksi.

17 : 19 Sa dva napadača? "Generalno gledano, razmišljamo o svim segmentima kada je naša formacija u pitanju, videćemo kako ćemo izaći na teren, da li sa jednim ili dva napadača. Sigurno ćemo izaći najpametniji što možemo", rekao je Piksi. "Ja nisam imao priliku da pričam sa Đokovićem".

17 : 16 Počinje! Dragan Stojković i Strahinja Pavlović obraćaju se javnosti pred Dansku.

16 : 58 Tu smo! Selektor Stojković obratiće se za 15 minuta sa "Alijanc arene" zajedno sa Strahinjom Pavlovićem.