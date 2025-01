Srđan Blagojević preuzeo Partizan i poručio: Ja sam ono što treba crno-bijelima!

"Formulisaću ovako: kad navijač dođe hoću da vidi ekipu koja dominira i nameće dešavanja na terenu. Da bude ekipa koja će igrati proaktivni fudbal i u kojoj će sve zavisiti od toga kako mi gradimo. Da budemo agresivni, da budemo disciplinovani i prije svega organizovani. Da se vidi i običnom navijaču šta želimo u svim fazama igre. I da budemo ekipa koja će biti uporna u onome što radi i da će imati konstantnost bez obzira na dešavanja na terenu. To je zadatak, da takvu ekipu napravimo...", rekao je novi trener Partizana.

Zašto kratak ugovor?

"Privremeni organ je tu do juna i zato smo zajedno došli do odgovornog rješenja da ugovor bude do kraja sezone, a onda sa mogućnošću produženja saradnje u zavisnosti od toga kako budu zadovoljni", rekao je Blagojević.