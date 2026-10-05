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Stopirana gradnja stadiona za Mundijal: Čudo od 2,5 milijarde trebalo da oduševi svijet, šta će sad biti?

Stopirana gradnja stadiona za Mundijal: Čudo od 2,5 milijarde trebalo da oduševi svijet, šta će sad biti?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Saudijska Arabija obustavila je gradnju stadiona od 2,5 milijarde dolara, koji je trebao da bude ključni objekat za Mundijal 2034.

Stopirana gradnja stadiona u Saudijskoj Arabiji Izvor: Screenshot/Twitter/@ArtologyOffice

Saudijska Arabija obustavila je planove za izgradnju jednog od najambicioznijih stadiona na svijetu, čija je vrijednost procijenjena na čak 2,5 milijarde dolara. Objekat je trebalo da bude jedan od ključnih stadiona na Svjetskom prvenstvu u fudbalu 2034, ali je budućnost projekta sada pod velikim znakom pitanja.

Prema podacima platforme MEED Projects, koja prati građevinske projekte na Bliskom istoku, radovi na stadionu u okviru futurističkog grada Neom stavljeni su na čekanje. Projekat je označen kao "privremeno obustavljen", a za sada nema informacija o tome kada bi gradnja mogla da bude nastavljena.

Stadion je trebalo da bude izgrađen na visini od 350 metara, unutar kompleksa "The Line", futurističkog grada dugog 160 kilometara. Planirani kapacitet bio je 46.000 gledalaca, a sam objekat zamišljen je kao jedno od najimpresivnijih arhitektonskih dostignuća u okviru saudijskih razvojnih planova.

Neom gubi prioritet, stadion bez datuma za nastavak radova

Stadion u Neomu bio je jedan od 15 objekata predviđenih u saudijskoj kandidaturi za organizaciju Svjetskog prvenstva 2034. FIFA je u decembru 2024. zvanično dodijelila domaćinstvo Saudijskoj Arabiji, koja će tako postati prva država koja će samostalno organizovati Mundijal sa 48 reprezentacija. Ipak, obustava gradnje otvara pitanje da li će svi prvobitno najavljeni projekti biti realizovani u planiranom obliku. Neom, jedan od najvažnijih megaprojekata saudijskog prestolonasljednika Mohameda bin Salmana, predstavlja centralni dio strategije "Vision 2030", čiji je cilj transformacija privrede i smanjenje zavisnosti zemlje od nafte.

Da se prioriteti mijenjaju, nagovijestio je i Jasir Al-Rumajan, guverner saudijskog Javnog investicionog fonda (PIF), koji upravlja Neomom. On je ranije izjavio da "The Line" više nije apsolutni prioritet i da taj projekat nije presudan za ostvarenje ciljeva do 2030.

Slična sudbina zadesila je i "Mukaab", gigantski neboder u obliku kocke koji je trebalo da bude središte nove četvrti Muraba u Rijadu. Njegova gradnja takođe je zaustavljena, dok se saudijski investicioni fond sve više okreće projektima koji bi mogli da donesu brži i sigurniji finansijski povrat.

Finansijski pritisci mijenjaju saudijske planove

Promjena pristupa dolazi u trenutku kada se Saudijska Arabija suočava sa rastućim ekonomskim i bezbjednosnim izazovima. Pritisak na prihode od energenata, visoki troškovi velikih razvojnih projekata i regionalne tenzije dodatno komplikuju realizaciju ambicioznih planova.

Organizatori Svjetskog prvenstva 2034. uvjeravaju javnost da se pripreme za turnir nastavljaju i da je realizacija ključne infrastrukture u toku. Kao dokaz napretka predstavljeni su radovi na drugim gradilištima širom zemlje. Zasad nema zvanične potvrde da je stadion u Neomu trajno otkazan, ali je činjenica da je gradnja zaustavljena i da datum nastavka radova nije poznat. Ostaje da se vidi da li će Saudijska Arabija uspjeti da ostvari prvobitne planove za Mundijal ili će zbog finansijskih i drugih izazova morati da ih prilagodi.

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Tagovi

Saudijska Arabija fudbal Mundijal 2034

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