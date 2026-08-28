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Paljanka blizu rekordnog transfera: Saudijski klub nudi dva miliona dolara za Mariju Anu Milinković

Paljanka blizu rekordnog transfera: Saudijski klub nudi dva miliona dolara za Mariju Anu Milinković

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
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Bh. reprezentativka, nakon sjajnih partija u Italiji, mogla bi da napusti Inter i preseli se u Saudijsku Arabiju.

Marija Ana Milinković za 2 miliona dolara prelazi u Saudijsku Arabiju Izvor: Promo

Reprezentativka BiH i stub odbrane italijanskog Intera Marija Ana Milinković (21) nalazi se pred spektakularnim transferom u saudijski Al Kadisija. Navodno mi transfer trebalo da bude realizovan za rekordnih 2.000.000 dolara, što bi predstavljalo najveće obeštećenje u istoriji ženskog fudbala.

Kako su prenijeli inostrani mediji, ukoliko ovaj posao bude ozvaničen, dvadesetjednogodišnja fudbalerka rođena na Palama potpisaće dvogodišnji ugovor uz mogućnost produžetka saradnje na još jednu sezonu.

Iako je interesovanje ranije pokazivao i engleski velikan Mančester junajted, čini se da je odlazak u Saudijsku Arabiju u ovom trenutku najizvjesniji ishod.

Mlada defanzivka je u redovima "nerazura" pružala sjajne partije i izrasla u jednu od najboljih igračica italijanske Serije A, a ovaj višemilionski transfer označiće novu veliku prekretnicu kako za njenu karijeru, tako i za regionalni ženski fudbal.

Podsjetimo, prije Intera, Marija Ana Milinković igrala je za sarajevski SFK 2000. Iako je nedavno produžila ugovor sa Interom do 2028, sve je izvjesnije da će napustiti italijansku ligu, u kojoj je bila druga najskuplja igračica.

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Tagovi

Marija Ana Milinković Inter Fudbalerke ženski fudbal Saudijska Arabija

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