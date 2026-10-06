Kolumbijcu Djuranu (22) pare udarile u glavu: "Ja da trčim? Znaš li ti koliko sam bogat"

Kolumbijski fudbaler Džon Djuran je odbio da trči i da trenira zato što je smatrao da je previše bogat i da mu to ne treba

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Kada pare udare u glavu, teško se vraća u realnost. Upravo to se dešava Džonu Djuranu (22). Važio je za najtalentovanijeg kolumbijskog napadača, došao je u Aston Vilu da to i dokaže, ali džaba. Više ga zanima novac nego karijera. Potvrdio je to i Fred, njegov bivši saigrač iz Fenerbahčea.

"Najluđi sa kojim sam igrao? Djuran. Tom momku nije stalo ni do čega. Rekli bismo mu 'Hajde da idemo da trčimo još.' Odgovorio bi nam 'Znate li vi koliko sam ja bogat? Nema potrebe da trčim.' Poslije toga je odlučio da pređe u Zenit", rekao je Fred.

Kada je postalo jasno da će da ide u Zenit nekadašnji fudbaler Mančester junajteda mu je rekao da će u Rusiji da zaradi još više novca.

"Što više to bolje, tako mi je odgovorio. Dobar je momak, ima dobro srce. Ali, kada su mu iz Al-Nasra dali taj nevjerovatan ugovor dok je bio u Aston Vili. Mogao je odmah da kupi cijelu Kolumbiju", nasmijao se Fred.

Dobio 20 miliona evra godišnje

️ Le preguntaron a Fred cuál fue el jugador ‘más loco’ con el que jugó. “John Durán. A ese tipo no le importa nada, amigo, ¡qué tipo tan divertido! Es una gran persona. Pero, sabes, no le importa nada. Cuando estábamos de juerga, le decía: "Durán, vamos al entrenamiento, corramos." Y él respondía: "Ya soy rico, no necesito correr."Cuando le decía "Vamos al entrenamiento", él contestaba: "No, ya soy rico, estoy cómodo. He salvado mi vida, a mi familia." Me ponía nervioso. Ahora creo que va a tener un hijo, espero que se haya calmado un poco, que se haya serenado” https://t.co/cIrhQXSeSI — Julián Capera (@JulianCaperaB)October 5, 2026

Džon Djuran je 2025. godine dobio ponudu koja se ne odbija. Da postane saigrač Kristijana Ronalda u Al Nasru i za to je dobio čak 20 miliona evra godišnju platu. Jasno je bilo da će da prihvati i da napusti Premijer ligu.

Međutim, tamo je iznervirao brzo i Ronalda i sve u klubu. Svojim ponašanjem, nezalaganjem i problemima koje je pravio. Krenule su pozajmice, prvo u Fenerbahče, pa Zenit i sada je pozajmljen Benfiki. Želi Al-Nasr da ga se riješi, bacili su 77 miliona evra na njegov transfer iz Vile...