Džon Djuran potpisao za četvrti klub u godinu dana!

Džon Djuran prelazi u Zenit, nakon što je u posljednjih 12 mjeseci igrao za Aston Vilu, Al-Nasr i Fenerbahče.

Izvor: Fayez NURELDINE / AFP / Profimedia

Napadač Al-Nasra Džon Djuran (22) prelazi u Zenit i biće to njegov četvrti tim u posljednjih godinu dana. Za rubriku "vjerovali ili ne" zvuči podatak da je Kolumbijac prošlog januara izabrao saudijski novac umjesto Premijer lige i iz Aston Vile za čak 77 miliona otišao u Al-Nasr, ali u njemu nije našao sreću. U julu je Djuran nastavio selidbu i otišao u Fenerbahče, koji će ovog februara napustiti zbog prelaska u Rusiju, u Sankt Peterburg.

"Papirologija između dva kluba je utanačena. Fenerbahče raskida dogovor o pozajmici sa Al-Nasrom i on odlazi na novu pozajmicu u Zenit", napisao je italijanski novinar Fabricio Romano.

Postojali su nagovještaji da bi Djuran mogao da pojača Lil, narednog protivnika Crvene zvezde u Ligi Evrope, ali tu nije bilo ničeg konkretnog.

"Lil nikad nije bio opcija, Djuran će otići pravo na pozajmicu (u Zenit) i to bez mogućnosti otkupa", naveo je Romano.

Iako ima tek 22 godine, Kolumbijac je već stigao da igra u Južnoj (za matični Envigado) i Sjevernoj Americi (Čikago Fajer), Evropi (Aston Vila), Aziji (Al-Nasr) i sada poslije Turske odlazi u Rusiju. Daleko najbolji utisak ostavio je u Vili, gdje je dao 20 golova i nije mogao da bude prvi napadač samo zato što je ispred sebe imao sjajnog Engleza Olija Votkinsa. Bez obzira na to, veoma dobro su naplatili te golove i on i klub iz Birmingema, ali poslije toga nije mogao da se zadrži bilo gdje duže od polusezone.

U Al-Nasru je na 18 utakmica dao 12 golova, u Fenerbahčeu je pet puta bio strijelac u 21 nastupu, a sada ga čeka učešće u Premijer ligi Rusije, pod vođstvom trenera Sergeja Semaka (49). Zenit je trenutno drugoplasirani na tabeli, sa bodom manje od lidera Krasnodara.

