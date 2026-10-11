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Klarens Sedorf se vratio trenerskom poslu: Holanđanin preuzeo brazilskog velikana!

Klarens Sedorf se vratio trenerskom poslu: Holanđanin preuzeo brazilskog velikana!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Nakon Evrope i Afrike proslavljeni holandski fudbaler novi početak svoje trenerske karijere potražio je u Južnoj Americi.

Klarens Sedorf novi trener Korintijansa Izvor: Giuseppe Maffia / imago sportfotodienst / Profimedia

Klarens Sedorf nije odustao od trenerske karijere.

Proslavljeni holandski fudbaler koji je vodio Milan, Deportivo iz La Korunje i reprezentaciju Kameruna gdje je u julu 2019. dobio otkaz i ove nedjelje vratio trenerskom poslu nakon sedmogodišnje pauze.

Klarens Sedorf preuzeo je Korintijans, a sa brazilskim velikanom potpisao je ugovor do kraja 2027. godine.

On je naslijedio Fernanda Diniza, a imaće zadatak da preokrene stvari u Korintijansu koji je nakon sedam vezanih prvenstvenih poraza sada samo bod iznad zone ispadanja.

"Prihvatanje ovog izazova je velika čast, ali i velika odgovornost. Došao sam ovdje s ciljem da napravim tim koji će se zubima i noktima boriti za svaku loptu od prvog do posljednjeg minuta i ići na pobjedu po svaku cijenu", rekao je Sedorf na predstavljanju.

U Korintijansu su uvjereni da su napravili pravi izbor sa dovođenjem Sedorfa.

"Izuzetno mi je zadovoljstvo što smo doveli profesionalca Sedorfovog kalibra. Izbor smo napravili na osnovu njegovog profila i naše vizija i siguran sam da će nam Sedorf i njegovi pomoćnici pomoći da prevaziđemo težak period u brazilskom prvenstvu“, rekao je predsjednik Korintijansa Osmar Stabile.

Kako je izgledala njegova igračka karijera?

Izvor: MN PRESS

Sedorf je igračku karijeru počeo u Ajaksu sa kojim je osvojio Ligu šampiona, dve titule šampiona Holandije i jedan trofej Kupa Italije. Nakon jedne sezone provedene u Sampdoriji uslijedio je transfer u Real Madrid sa kojim osvaja još jedan trofej Lige šampiona, titulu u Primeri i Interkontinentalni kup. Nakon toga otišao je u Inter gdje je proveo tri sezone, a onda prešao u redove gradskog rivala. Sa ekipom Milana je ostvario najveće uspjehe - dva puta je bio prvak Evrope, dva puta šampion Italije, osvojio je FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo, dva Superkupa Evrope, dvije titule u Seriji A i Superkup Italije.  Karijeru je završio u Botafogu, gdje je osvojio jednu šampionsku titulu.

Tagovi

Klarens Sedorf fudbal

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