Kerik otvorio dušu o krizi Junajteda: "Danas ja prvi pričam, evo kako stoje stvari u klubu"

Kriza u Mančester junajtedu se produbljuje nakon debakla u Ligi šampiona i kritika kapitena Bruna Fernandesa na trenera Kerika. Evo šta o svemu tome kaže trener "crvenih đavola".

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Kriza u Mančester junajtedu dostiže vrhunac poslije debakla na gostovanju Komu u Ligi šampiona i još gore - javnih kritika kapitena Bruna Fernandesa na račun trenera Majkla Kerika.

U petak popodne, u najavi meča protiv Bornmuta u nedelju (15 časova), Kerik je vidno emotivan izašao pred novinare i bilo mu je jako teško.

"Danas ću ja prvi govoriti i želim da kažem neke stvari. Kao prvo, u posljednje vrijeme nam ne ide. Mislim da je to veoma očigledno. Potpuno prihvatam to kroz šta prolazimo. Imali smo pet mjeseci relativnog uspjeha, tokom kojih sam bio veoma srećan onim što vidim i što radimo kao tim. Ipak, u posljednje vrijeme nismo uspješni. Imamo period kojim uopšte nisam zadovoljan", rekao je Kerik.

"Srijeda je bila loša za nas. Bilo je to loše veče iz mnogo razloga i mnogo boli. Jasno je da me boli način na koji igramo i kako se utakmica odvijala. I kao što sam rekao poslije meča, bilo je to neprihvatljivo", dodao je on.

Kerikova opomena igračima

Uz podsjećanje na to da navijači troše novac i vrijeme da bi podržavali ekipu, Kerik je rekao da potpuno razumije koliko su svi razočarali. Imao je poruku i za igrače, da niko u Junajtedu nije veći od kluba i da traži poštovanje prema klubu.

"Moramo da odgovorimo kao klub i da poštujemo to što smo ovdje, da poštujemo ono što je neophodno za pobjedu i šta morate da radite kada morate da pobijedite. Ovo mjesto mi nije poklonjeno, kao što niko u ovom klubu nema privilegiju da mu bilo šta pripada. Kao što nam ni pobjede ne pripadaju same po sebi. Pobjeđivali smo kroz istoriju, imamo nevjerovatnu istoriju, ali to ne znači da se podrazumijeva da ćemo samo zbog toga pobjeđivati. I toga sam svjestan", kazao je Kerik.

Engleski stručnjak traži od svojih igrača da se potpuno posvete klubu i da rade mnoge stvari koje nekad možda nisu lijepe, ali koje moraju da rade jedni zbog drugih, da bi pobedili.

"Imali smo to u sebi, usput smo izgubili, a da budem potpuno iskren, vratićemo to. Potpuno sam uvjeren da ćemo to vratiti. Poštujte ovaj fudbalski klub, jer je stvar u poštovanju. To mi je veoma, veoma važno"

Da li će Brunu skinuti traku?

Da li će Brunu Fernandesu biti oduzeta kapitenska traka? Nije odgovorio direktno.

"Odluku će donijeti fudbalski klub. Ja ću uvek uraditi ono što je najbolje za fudbalski klub", kazao je trener Junajteda.