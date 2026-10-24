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Andre Onana imao saobraćajnu nesreću: Golman učestvovao u lančanom sudaru

Andre Onana imao saobraćajnu nesreću: Golman učestvovao u lančanom sudaru

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Golman Trabzonspora Andre Onana učestvovao je, ne svojom krivicom, u lančanom sudaru u Turskoj.

Andre Onana imao saobraćajnu nesreću Izvor: X/@ovatvofficial

Dramatične vijesti nam dolaze iz Turske gdje je Andre Onana imao saobraćajnu nesreću. Golman Mančester junajteda na pozajmici u Trabzonsporu je u četvrtak uveče na severu Turske prema izvještavanju Rojtersa učestvovao u sudaru sa tri vozila. 

Kamerunski golman se vraćao kući sa utakmice Life konferencije u kojoj je njegov Trabzon savladao škotski Harts, a u njegovom automobilu su bili i članovi porodice. Ipak nakon sudara u okrugu Jomra nedaleko od Trabzona prema informacijama turskih medija Onana nije povrijeđen. 

Navodno je jedan automobil udario vozilo kojim je upravljao Onana otpozadi, a onda je pod silinom udarca automobil kamerunskog čuvara mreže udario u kola ispred sebe. Predstavnici kluba su brzo stigli na mjesto nesreće i predsjednik Trabzona Ertugrul Dogan je istakao da Onana nije povrijeđen, ali da je prevezn u bolnicu na preglede.

Onanin automobil je prema fotografijama sa lica mesta prilično oštećen, ali na sreću niko od putnika nije imao posljedice. Pogledajte slike sa lica mjesta: 

Ko je Onana i kad igra sa Crvenom zvezdom? 

Trabzon je osim Hartsa pobedio i KuPS iz Finske i za sada je perfektan u Ligi konferencija sa 6 bodova. Naredni meč igraju sa Frajburgom, zatim sa CSKA iz Sofije, potom sa Jablonecom, a Crvenoj zvezdi dolaze na "Marakanu" 17. decembra.

Što se Onane tiče on je počeo u fudbalskoj akademiji Samjuela Etoa, a nastavio u Barseloni i Ajaksu. U seniorskom fudbalu je debitovao u Ajaksu, a poslije jedne sezone u Interu prešao je u Mančester junajted. Tu se nije proslavio, pa je proslijeđen na pozajmicu Trabzonu na dve godine.

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Andre Onana fudbal

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