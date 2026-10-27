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Izbila žestoka tuča poslije turskog derbija

Izbila žestoka tuča poslije turskog derbija

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Najveći derbi u Turskoj između Fenerbahčea i Galatasaraja završen je tučom između igrača na terenu.

Tuča nakon derbija Galatasaraj Fenerbahče Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najveći derbi u Turskoj završen je pobedom Galatasaraja protiv Fenerbahčea (2:1), ali je taj meč obilježio haos koji se dogodio kada je sudija odsvirao kraj. I to između fudbalera.

Došlo je prvo do koškanja, pa onda i fizičkog sukoba između Arčija Brauna i Abdulkerima Badakčija. Krenule su da "sijevaju pesnice", obojica su završili na zemlji i odmah su se umiješali saigrači, članovi stručnih štabova, sve kako bi spriječili još veće incidente.

Situacija je u jednom momentu potpuno izmakla kontroli. Do te mjere da su na teren utrčali i policajci kako bi spriječili još veću tuču. Igrači nisu mogli da se smire nikako, koškanje, guranje, prijetnje...

Jasno je da će savez da porkene istragu i da će biti žestokih kazni. Što se samog meča tiče dvostruki strijelac u pobjedničkom timu bio je Viktor Osimen, dok je za goste pogodio Irfan Kaveči.

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Tagovi

FK Galatasaraj FK Fenerbahče Turska fudbal

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