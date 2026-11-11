Sjećate li se Larise Rikelme? Navijačica Paragvaja ostala bez novca u sekundi!

Larisa Rikelme, jedna od najpoznatijih navijačica na svijetu, prolazi kroz izuzetno težak period nakon finansijskog kolapsa Ueno grupe, čije je poslovanje pogodilo veliki broj ljudi.

Izvor: Fotoarena / Sipa USA / Profimedia

Atraktivna Paragvajka, koja je svjetsku slavu stekla tokom Mundijala 2010. godine u Južnoj Africi, otkrila je da je zbog zatvaranja medijskih kuća koje su pripadale ovoj grupaciji ostala bez posla, ali i da je njena ušteđevina zamrznuta.

Situacija je, prema njenim riječima, izuzetno teška i za njene kolege, koji su zajedno sa njom pokušavali da dobiju odgovore od nadležnih institucija.

Larisa je sa zaposlenima medija „La Tribuna“ otišla do Specijalne policijske jedinice, gdje se nalaze bankari uhapšeni u slučaju Ueno banke. Tom prilikom demantovala je navode da je pokušala da uđe u objekat.

"Prišla sam policijskom službeniku kako bih pitala da li je gospodin (Vaskez) već unutra, da bih mogla da obavijestim svoje kolege, koji su satima protestovali. Tražili smo odgovore. Ne spavam i ne jedem zbog ogromne brige i tjeskobe kroz koju prolazimo. Boli me kada čujem kako se moje kolege slome i zaplaču, zabrinuti za svoje porodice, egzistenciju i budućnost", poručila je Larisa.

LE ROBARON TODO!Larissa Riquelme, la icónica "Novia del Mundial" 2010, se suma a la lista de víctimas afectadas por el presunto desfalco y fraude vinculado a Ueno Bank y al expresidente paraguayo Santiago Peña. https://t.co/08AQi13hzk — Alerta Ciudadana (@C4_comunidad)November 10, 2026

Uprkos problemima, poznata navijačica ne želi da odustane. Najavila je da će nastaviti poslovne aktivnosti putem svog Instagram profila i pokušati da pomogne ljudima koji su se našli u sličnoj situaciji.

"Dok čekamo da povratimo ono što nam pripada, život ide dalje, a postoje porodice koje moraju da rade. Želim da promovišem vaše firme, usluge i ponude za posao. Voljela bih da i moje društvene mreže budu ruka pomoći za vas", istakla je ona.

Prema navodima iz dostavljenog izvještaja, posljedice finansijskog kolapsa pogodile su skoro tri miliona ljudi, dok Larisa sada pokušava da pronađe način da nastavi dalje i pomogne onima koji su ostali bez izvora prihoda.

Podsjetimo, Larisa Rikelme postala je planetarno poznata tokom Svjetskog prvenstva 2010. godine, kada je svojim atraktivnim pojavljivanjem na tribinama postala jedna od najprepoznatljivijih navijačica u istoriji fudbala.

(MONDO, Kurir Sport)