Reprezentativac BiH u timu kola engleske Premijer lige

Defanzivac Lidsa i reprezentacije Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović uvršten je u idealni tim 10. kola engleske Premijer lige, nakon pobjede nad Totenhemom (1:0).

Izvor: Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Muharemović je briljirao u trijumfu Lidsa, za svoju predstavu dobio je nagradu za igrača utakmice, a sada su ga navijači odabrali u najbolji tim kola.

Tarik je od specijalizovane platforme Sofascore dobio ocjenu 7,8, a pored njega, u idealnih 11 Premijeršipa našli su se I Alison Beker iz Liverpula, defanzivci Ezri Konsa iz Arsenala i Luka Vušković (Luka Vušković) iz Brajtona.

Sredinu terena predvode Martin Edegor iz Arsenala, Florijan Virc) iz Liverpula i Paskal Gros iz Brajtona, dok napadački trio čine Nikolas Džekson iz Aston Vile, Lui Beri iz Evertona i Lijam Delap iz Notingem Foresta.

The votes are in for your Matchweek 10 Fan Team of the Week See who made the XI https://t.co/aBjLnDC9Rj https://t.co/pzzBpcaaar — Premier League (@premierleague)November 10, 2026

(MONDO)