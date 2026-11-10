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Reprezentativac BiH u timu kola engleske Premijer lige

Reprezentativac BiH u timu kola engleske Premijer lige

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Defanzivac Lidsa i reprezentacije Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović uvršten je u idealni tim 10. kola engleske Premijer lige, nakon pobjede nad Totenhemom (1:0).

Tarik Muharemović Izvor: Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

Muharemović je briljirao u trijumfu Lidsa, za svoju predstavu dobio je nagradu za igrača utakmice, a sada su ga navijači odabrali u najbolji tim kola.

Tarik je od specijalizovane platforme Sofascore dobio ocjenu 7,8, a pored njega, u idealnih 11 Premijeršipa našli su se I Alison Beker iz Liverpula, defanzivci Ezri Konsa iz Arsenala i Luka Vušković (Luka Vušković) iz Brajtona.

Sredinu terena predvode Martin Edegor iz Arsenala, Florijan Virc) iz Liverpula i Paskal Gros iz Brajtona, dok napadački trio čine Nikolas Džekson iz Aston Vile, Lui Beri iz Evertona i Lijam Delap iz Notingem Foresta.

(MONDO)

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Tagovi

Tarik Muharemović Lids Premijer liga

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