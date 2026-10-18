"Imaš 23 godine, smiri se" Velikani se otimaju za Bosanca. Sve je počelo kada je sreo Nemanju Matića

Tarik Muharemović je sada tražena roba i žele ga svi najveći klubovi, a mnogo toga se u njegovoj karijeri promijenilo kada se pojavio Nemanja Matić.

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Nakon godinu dana u kojima je slušao savjete Nemanje Matića i sjajno odigranog Svjetskog prvenstva, Tarik Muharemović je napravio sjajan transfer i otišao u Lids. Poslije samo šest utakmica u Premijer ligi, on je sada na meti velikana.

Štoper rođen u Ljubljani koji nastupa za selekciju Bosne i Hercegovine ponikao je u Austriji, zatim je bio u pogonu Juventusa, a nakon dvije godine u Sasuolu prešao je u Lids. Sada su navodno za njega zainteresovani redom Liverpul, Mančester junajted i Arsenal. Nekadašnji skaut Mančester junajteda Mik Braun je to potvrdio.

"Svaki igrač bi došao u iskušenje ako bi stigle ponude od velikih klubova. Jednostavno je tako. Muharemović nije izuzetak, jer igra dobro za Lids u Premijer ligi i privlači interes drugih klubova, a mogla bi mu se ukazati prilika za iskorak u karijeri. Kada pogledate kojim je klubovima potreban štoper, tu su Liverpul, Mančester junajted i Arsenal. Ti klubovi će ga sasvim sigurno zanimati.

Ne očekujem da će se to dogoditi u januaru. Lids neće htjeti da ga pusti, jer je on izuzetno važan dio onoga što pokušavaju da postignu, a to je izlazak na evropsku scenu. Međutim, ako se dođe do kraja sezone, a oni ne uspiju da ostvare svoje ambicije o plasmanu u evropska takmičenja, lako bi moglo doći do transfera", naveo je Braun.

Velike lekcije od Nemanje Matića

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U Sasuolu je igrao sa Nemanjom Matićem i to mu je bila velika lekcija. Više puta je Tarik Muharemović isticao da ne bi toliko napredovao da uz sebe nije imao nekadašnjeg reprezentativca Srbije.

"Ove godine sam imao Nemanju Matića. Njemu sam za ovu godinu zahvalan kao da je bio sa mnom 10 godina. On meni iskreno kaže: 'Bio si loš danas. Što si ovako trenirao?' Imaš 23 godine, smiri se. Ponekad na treningu umoran si, nećeš da uradiš taj korak koji treba. Ali sa njim nema toga, moraš. To je stvar koja pomaže. On meni kaže: 'Jesi uspio?' Nisam još ništa uspio. 'Pa što ne treniraš?' To su stvari što stvarno pomažu. Naravno, govorio mi je i lijepe stvari. Poslije utakmica sa Velsom i Italijom napisao mi je poruke, čestitao mi. On je zlatna osoba, uvijek", rekao je Tarik Muharemović.