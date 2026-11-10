"Ibrahimović me poslao u Srbiju": Dejana u telefonu sačekala Zlatanova poruka, pisala samo jedna riječ

Dejan Kuluševski otkrio da mu je Zlatan Ibrahimović savjetovao da posjeti doktora u Srbiji tokom oporavka od jedne od nakomplikovanijih povreda i operacija.

Izvor: MN Press/Instagram/sandrakulusevska

Švedski internacionalac Dejan Kuluševski (26) otkrio je da mu je Zlatan Ibrahimović (45) savjetovao da posjeti doktora u Srbiji. Dok je tražio način da se oporavi od povrede tokom više od 500 dana odsustva, vezista Totenhema je dobio važan savjet najvećeg švedskog fudbalera.

"Zlatan (Ibrahimović) i (Ivan) Perišić željeli su da posjetim doktora u Srbiji. Otišao sam tamo i bilo mi je to veoma važno", kazao je Kuluševski za "Fotbollskanalen"

Nije imenovao poznati fudbaler kog doktora i ordinaciju je posjetio, ali je naglasio da će biti dugo zahvalan Ibrahimoviću za srdačnu pomoć.

"Svima govorim - Zlatan je najbolji. Mnogi vjeruju da je arogantan zbog čitave fame koja prati njegovu ličnost, ali on je taj koji prvi stupi u kontakt kada imate problem i poželi vam dobro. Zato je za mene on 'Broj 1'".

"Zlatan mi napisao samo jednu riječ"

Kuluševski se vratio u reprezentaciju Švedske ove jeseni poslije tačno dvije godine. U tom periodu prošao je pakao, a Ibrahimović je uvijek bio tu za njega.

"Zlatan mi je rekao da ne razmišljam o drugim operacijama. Bio je siguran u to što priča i uvjeren da će sve proći dobro. Bilo mi je potrebno da pored mene bude neko ko će mi to reći. Bio je veoma važan", kazao je Kuluševski.

Kada se Kuluševski vratio na teren sredinom oktobra, Ibrahimović je poslao najkraću moguću poruku.

"Bio je veoma kratak. Kada sam se vratio, dobio sam gomilu poruka, ali od njega je stiglo samo 'Bravo' i tačka. Jedna riječ. Zabavan je", kazao je Kuluševski, dok čeka subotu i meč protiv Bosne i Hercegovine u Ligi nacija (20.45).

Dejan prošao pakao

Dejan Kuluševski teško je povrijedio desno koljeno u maju 2025, na utakmici Totenhema i Kristal Palasa, a u duelu sa tadašnjim defanzivcem Palasa, Markom Geijem. U tom startu protivnika stradala mu je hrskavica koljena i oštećena mu je "čašica", što je zahtijevalo dvije komplikovane operacije.

Oporavak je trajao tačno 526 dana, više od 17 mjeseci i zbog toga je propustio finale Lige Evrope 2025. protiv Mančester junajteda, čitavu sezonu 2025/26 i prva dva mjeseca sezone 2026/27. Na teren se vratio 19. oktobra 2026, u utakmici protiv Koventrija. Tokom oporavka njegova supruga "kačila" je na društvene mreže fotografije na kojima je Kuluševski ležao u domu obučen u dres KK Crvena zvezda.

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Pogledajte 00:42 Zlatan o Murinju Izvor: Arena sport 1 Premium Izvor: Arena sport 1 Premium

(MONDO)