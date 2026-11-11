Uoči žrijeba za EP 2028, Srbija je pala u drugi šešir, što umanjuje šanse za plasman na Evropsko prvenstvo. Evo ko čeka na žrijebu koji je 6. decembra u Belfastu.

Izvor: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia / Pro Shots Photo Agency / Sipa USA / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Srbije u novembru igra još dvije utakmice Lige nacija (protiv Njemačke i Grčke) u kojima će pokušati da izbegne direktno ispadanje iz "A" divizije. Srbija, nažalost, nije osvojila niti jedan bod do sada i situacija na tabeli govori da teško može da se pomjeri sa posljednjeg mjesta, ali je bitno da ne bude među dvije najgore ukupno u "A" diviziji. Od Srbije su trenutno lošije samo Turska i Češka (slabija gol-razlika), te one imaju veće šanse za direktno ispadanje, a nama se smiješi baraž za opstanak u martu.

Vidi opis Za 25 dana Srbija saznaje svoju sudbinu: "Orlovi" pali u drugi šešir na žrijebu pred EURO 2028 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Vidjećemo da li će Srbija naredni ciklus Lige nacija, u novom formatu, dočekati u "A" ili "B" diviziji, ali ono što je izvjesno je da je već propustila priliku da budemo u prvom šeširu za naredne kvalifikacije za Evropsko prvenstvo. I prije nego što se završi Liga nacija, može da se konstatuje da ćemo iz drugog šešira čekati žrijeb.

Zašto je Srbija u drugom šeširu?

UNL placement will determine pots for ️ EURO 2028 qualifiers in the following way:Pot 1⃣: League A teams finishing 1st-3rd in each groupPot 2⃣: League A teams finishing 4th, League B teams finishing 1st-2nd in each groupPot 3⃣: League B teams finishing 3rd-4th in each group, League C group winnersPot 4⃣: League C teams finishing 2nd-4th in each groupPot 5⃣: League D teams❗️UNL group winners also have a chance of reaching ️ EURO 2028 playoffs in case of failing in qualifiers Full team-level probabilities and scenarios available at https://t.co/eb8j4zEpmT — Football Meets Data (@fmeetsdata)November 11, 2026



Da je kojim slučajem završila među tri najbolje ekipe u "A" diviziji Lige nacija, čekala bižreb iz prvog šešira. Ovako, Srbija je pala u drugi, što joj umanjuje šanse za plasman na Evropsko prvenstvo 2028. godine.

Uoči žrijeba koji je na programu 6. decembra u Belfastu (18.00), dakle za 25 dana, situacija je sljedeća:

Prvi šešir : Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Holandija, Grčka, Italija, Belgija, Danska, Njemačka, Hrvatska, Norveška

: Španija, Portugal, Francuska, Engleska, Holandija, Grčka, Italija, Belgija, Danska, Njemačka, Hrvatska, Norveška Drugi šešir : Vels, Češka, SRBIJA , Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, Bosna i Hercegovina , Slovenija, Sjeverna Irska, Mađarska, Irska

: Vels, Češka, , Turska, Švajcarska, Švedska, Austrija, , Slovenija, Sjeverna Irska, Mađarska, Irska Treći šešir : "Kosovo", Ukrajina, Poljska, Škotska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Crna Gora, Island, Albanija

: "Kosovo", Ukrajina, Poljska, Škotska, Gruzija, Izrael, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Crna Gora, Island, Albanija Četvrti šešir : Belorusija, Finska, Kipar, Estonija, Bugarska, Luksemburg, Farska Ostrva, Jermenija, Moldavija, Kazahstan, Letonija, San Marino

: Belorusija, Finska, Kipar, Estonija, Bugarska, Luksemburg, Farska Ostrva, Jermenija, Moldavija, Kazahstan, Letonija, San Marino Peti šešir: Malta, Azerbejdžan, Litvanija, Gibraltar, Andora, Lihtenštajn

Kako izgleda žrijeb za EP?

Ovo je posljednji ciklus sa "starim" modelom kvalifikacija (12 kvalifikacionih grupa sa četiri ili pet učesnika), gdje će Srbija ipak ostati bez privilegovanog, prvog šešira. Da smo u njemu, ne bismo igrali protiv najboljih reprezentacija svijeta, ovako nas čeka neko od "elite".

Na žrijebu će biti ukupno 54 reprezentacije (nema Rusije), a oni timovi koji ostvare plasman u četvrtfinale Lige nacija - biće žrijebani u grupe sa po četiri ekipe. Direktan plasman na završni turnir izboriće 20 reprezentacija: 12 pobjednika grupa i osam najbolje plasiranih drugoplasiranih ekipa. Dakle, mnogo će lakše biti reprezentacijama koje su u prvom šeširu, koji smo uspjeli da "izbjegnemo" očajnim partijama u Ligi nacija.