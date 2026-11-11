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Leotar se vratio na prvo mjesto: Trebinjci sigurni u Foči

Leotar se vratio na prvo mjesto: Trebinjci sigurni u Foči

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Trebinjski tim je trijumfovao u Foči, u zaostaloj utakmici 14. kola Prve lige Republike Srpske.

FK Leotar Trebinje Izvor: Promo/FK Leotar Trebinje

Leotar je u zaostaloj utakmici 14. kola Prve lige Republike Srpske trijumfovao u Foči nad Sutjeskom i vratili se na lidersku poziciju.

Na stadionu kraj Ćehotine izabranici Velibora Đurića postigli su dva pogotka (0:2), a do prednosti su stigli u 24. minutu, kada je domaću odbranu nadmudrio Džozef Opoku, internacionalac iz Gane u trebinjskom taboru.

Sutjeska je u 63. minutu ostala sa igračem manje nakon što je crveni karton pokazan Milanu Blagojeviću, a brojčanu prednost tim sa Polica krunisao je nakon sedam minuta. Za ovjeru trijumfa pogodio je Milorad Albijanić.

Leotar je poslije 15 mečeva u prvoligaškom takmičenju jedini tim bez poraza (12-3-0), a u ovom trenutku ima dva boda više od Laktaša, praktično jedinog rivala u borbi za prvo mjesto.

Do kraja jesenjeg dijela sezone biće odigrana još dva kola.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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