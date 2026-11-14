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Premiuo Agron Memedi: Bivši reprezentativac se srušio na treningu

Premiuo Agron Memedi: Bivši reprezentativac se srušio na treningu

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nakon što se srušio na treningu Škendije u 46. godini preminuo je nekadašnji reprezentativac Makedonije Agron Memedi.

Preminuo Agron Memedi Izvor: Youtube/Televizioni Koha Tetovë

Tragične vijesti dolaze nam iz Makedonije gde je iznenada preminuo Agron Memedi. Nekadašnji reprezentativac Makedonije preminuo je u 46. godini, a tu vijest potvrdila je Škendija iz Tetova. 

Agron Memedi se onesvijestio tokom treninga ovog klub. Nekada je nastupao kao defanzivac za Škendiju, a sada je radio kao član stručnog štaba. Ukazana mu je pomoć, ali je preminuo na putu do bolnice. 

"Sa dubokim bolom obavještavamo javnost o smrti Agrona Memedija, člana stručnog štaba i bivšeg fudbalera našeg kluba. Danas je naš klub izgubio jednog od svojih ljudi, čovjeka koji je bio dio crveno-crne porodice, najprije kao fudbaler, a potom i kao član stručnog štaba. U ovim teškim trenucima, naše misli i molitve su uz porodicu Memedi, rodbinu i sve one koji su poznavali Agrona i voljeli ga. On će zauvijek ostati dio naše porodice. Počivaj u miru, Goni", stoji u saopštenju Škendije.

Nekadašnji lijevi bek rođen je u Tetovu, a nakon tri godine u Šekndiji igrao je četiri sezone za Renovu, pa godinu dana za Metalurg iz Skoplja prije povratka u Renovu gde je poslije šest godina završio karijeru. Dres reprezentaije Makedonije obukao je u novembru 2010. godine na meču sa Albanijom.

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Tagovi

fudbal Sjeverna Makedonija tragedija

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