logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Stravična tragedija na treningu: Fudbaler preminuo u 23. godini

Stravična tragedija na treningu: Fudbaler preminuo u 23. godini

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Tragična vijest iz fudbala - mladi francuski fudbaler Vanis Onsor preminuo je u 23. godini tokom treninga na ostrvu Reunion.

Francuski fudbaler umro na treningu Izvor: shutterstock/Gelner Tivadar

Tragična vijest je stigla sa ostrva Reunion, gdje je u srijedu tokom prijepodnevnog treninga preminuo francuski fudbaler Vanis Onsor,koji je imao svega 22 godine. Mladi ofanzivac doživio je srčani zastoj tokom treninga, nakon čega je izgubio život.

Onsor, rođen u Avru, prve fudbalske korake napravio je u Ruenovoj omladinskoj školi. Tokom seniorske karijere nastupao je za Depe i Flers, a potom je prešao u Sen-Deni, čiji je dres nosio u trenutku tragedije.

Posebno mjesto u njegovoj kratkoj karijeri zauzima 12. mart 2024, kada je u francuskom "Nacionalu" postigao gol za pobjedu za Ruen protiv Vilfranša. Bio je to njegov jedini meč za Ruen u kojem je počeo utakmicu, a njegov pogodak donio je pobjedu rezultatom 1:0.

Vijest o njegovoj smrti brzo je potresla francusku fudbalsku zajednicu. Minutom aplauza oprostio se od Onsora mladi tim Sen-Denija uoči svojih utakmica u srijedu, dok će minut ćutanja biti održan i prije narednog prvenstvenog susreta Depea u Nacionalu 1.

Saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali mladog fudbalera uputio je i Ruen, klub u kojem je Onsor napravio prve korake.

"Vanis Onsor nas je napustio u 22. godini. FK Ruan 1899 sa velikom tugom primio je vijest o njegovoj iznenadnoj smrti nakon srčanog zastoja na treningu njegovog kluba Sen-Deni. U našem klubu je napravio prve fudbalske korake, noseći crveni dres kroz omladinske selekcije i rezervni tim, a tokom sezone 2023/24. debitovao je za prvi tim. Svi smo duboko potreseni", saopštio je francuski klub.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Francuska fudbal tragedija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC