Stravična tragedija na treningu: Fudbaler preminuo u 23. godini

Tragična vijest iz fudbala - mladi francuski fudbaler Vanis Onsor preminuo je u 23. godini tokom treninga na ostrvu Reunion.

Izvor: shutterstock/Gelner Tivadar

Tragična vijest je stigla sa ostrva Reunion, gdje je u srijedu tokom prijepodnevnog treninga preminuo francuski fudbaler Vanis Onsor,koji je imao svega 22 godine. Mladi ofanzivac doživio je srčani zastoj tokom treninga, nakon čega je izgubio život.

Onsor, rođen u Avru, prve fudbalske korake napravio je u Ruenovoj omladinskoj školi. Tokom seniorske karijere nastupao je za Depe i Flers, a potom je prešao u Sen-Deni, čiji je dres nosio u trenutku tragedije.

Posebno mjesto u njegovoj kratkoj karijeri zauzima 12. mart 2024, kada je u francuskom "Nacionalu" postigao gol za pobjedu za Ruen protiv Vilfranša. Bio je to njegov jedini meč za Ruen u kojem je počeo utakmicu, a njegov pogodak donio je pobjedu rezultatom 1:0.

Vijest o njegovoj smrti brzo je potresla francusku fudbalsku zajednicu. Minutom aplauza oprostio se od Onsora mladi tim Sen-Denija uoči svojih utakmica u srijedu, dok će minut ćutanja biti održan i prije narednog prvenstvenog susreta Depea u Nacionalu 1.

Saučešće porodici, prijateljima i svima koji su poznavali mladog fudbalera uputio je i Ruen, klub u kojem je Onsor napravio prve korake.

"Vanis Onsor nas je napustio u 22. godini. FK Ruan 1899 sa velikom tugom primio je vijest o njegovoj iznenadnoj smrti nakon srčanog zastoja na treningu njegovog kluba Sen-Deni. U našem klubu je napravio prve fudbalske korake, noseći crveni dres kroz omladinske selekcije i rezervni tim, a tokom sezone 2023/24. debitovao je za prvi tim. Svi smo duboko potreseni", saopštio je francuski klub.

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