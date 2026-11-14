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Kakva bruka Portugala: Bez Kristijana kod kuće dobili četiri gola i šamarčinu

Kakva bruka Portugala: Bez Kristijana kod kuće dobili četiri gola i šamarčinu

Autor G.A. Izvor mondo.rs
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Portugal je doživio težak poraz od Danske u Ligi nacija na prvom meču nakon povlačenja Kristijana Ronalda iz nacionalnog tima.

Danska razbila Portugal 4-1 Izvor: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Nevjerovatna bruka Portugala! I poslije odlaska Kristijana Ronalda ne cvjetaju ruže Portugalu pa su tako sada na domaćem terenu u Bragi na "Kamenolomu" poniženi od strane Danske.

Na kraju je bilo 4:1 (1:0), a nije djelovalo do samog kraja prvog poluvremena da će ovo biti takav potop. Ipak kada je sviran penal na samom kraju prvog poluvremena Hejbjerg je pogodio u 43. minutu za 1:0.

Zatim je Rasmus Hojlund u 50. pa onda u 57. minutu pogađao, a Joakim Andersen je sve to začinio golom u 75. minutu. Kada je Bernardo Silva u nadoknadi vremena postigao jedini gol Portugala, nije to mnogo značilo.

Šta je bilo na drugom meču elitne grupe?

Norveška je u svom meču sa 3:1 savladala Vels, a poslije poluvremena bez golova Antonio Nusa je pogodio, zatim Skjelderuop, da bi Bruks smanjio na 2:1, a onda je Holand sa penala postavio konačnih 3:1.

Tagovi

Portugal Danska Liga nacija

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