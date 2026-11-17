Bivši fudbaler Rade Bogdanović smatra da se fudbal otuđio od naroda, naglašavajući potrebu za promenama u reprezentaciji Srbije.

Izvor: RTS/Screenshot

Bivši jugoslovenski fudbaler i danas TV analitičar Rade Bogdanović bio je vrlo kritički nastrojen prema fudbalerima Srbije i onome što su pokazali prethodne večeri protiv Grčke u Volosu (1:0 za Grke), tako da je već na poluvremenu na RTS-u pričao o tome da igramo s igračem manje.

Nije se situacija popravila ni do kraja meča, Srbija je bila blijeda, tako da je Bogdanović istakao da čitava fudbalska reprezentacija izgleda kao "veteranski sastav", dok je istakao i da ne treba zaboraviti na trenutno stanje u FSS koje "ometa" igrače.

Izvor: RTS/Screenshot

"Ljudi moraju da znaju da je ovo posljedica velikog nerada u posljednjih deset godina", rekao je Rade Bogdanović na RTS-u i istakao da su promjene neophodne za ozdravljenje: "Otuđio se fudbal od naroda, otišli jedni na lijevu, jedni na desnu stranu. Nema entuzijazma, zato nema ni pretjerane ljubavi. To je normalno kada predsjednik vodi magarca po Primorju i da se djeca slikaju sa njim. Danas još to živi u Savezu."

"Vi nemate Skupštinu, ni Izvršni odbor. UEFA i FIFA, kako kreneš sa magarca, tako dođu UEFA i FIFA. Deset godina sa magareta dođe privremena uprava. Sve to utiče, to je ambijent", dodao je Bogdanović.

Uporedio Srbiju sa BiH

"Ozbiljan pad kvaliteta u fudbalu, oni koji su igrali svi hoće. Hoćeš, hoću i ja. Teška je bila grupa, zahtjevna, ipak je Srbija igrala i protiv Engleske prošle godine, dva puta sa Njemačkom, Holandijom i Grčkom, ne možemo se mjeriti sa njima. Ne pričam ovo da bih bio patetičan. Mislim da u današnjem fudbalu ako daš 30 odsto mogućnosti, možeš sa svakim da igraš", rekao je Bogdanović i uporedio Srbiju sa komšijskom Bosnom i Hercegovinom.

"Primjer je Bosna i Hercegovina, koja nema kvalitet kao Srbija, ali bolje fudbalski izgleda na terenu, jer daju 30 odsto svojih mogućnosti. I kupili su narod, kad im daš srce, oni će ti vratiti, to je veoma jednostavno. Inat se ne pravi preko noći, kod nas se samo milijarder postaje preko noći, fudbaler, to je dug put. Pogotovo da se prodaš", zaključio je.

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(MONDO)