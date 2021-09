Prozivali su me zbog Jokića: Kari Pešić se vratio - da li će vratiti i Nikolu? Selektor otkrio plan! (FOTO/VIDEO)

13 : 51 Poslušajte Pešićevu izjavu o Jokiću Pogledajte 00:29 Pešić o Jokiću Pešić o Jokiću Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

"Dobio sam dobro auto, to auto mogu da koristim otprilike ovde na prostorima Srbije i regiona. Sigurno da planiram da svakoga, ne samo Jokića već sve, i Teodosića kao kapitena, sve moguće kandidate za reprezentaciju". "Nama je u glavi ipak da vidimo šta možemo za pripreme reprezentacije u novembru, tu moramo da se pripremimo, da vidimo, a kad se to završi imaćemo daleko više vremena". "Davao sam tu neke izjave, pa su me prozivali, ali to je deo našeg podneblja i deo našeg posla, da sam se udvarao Jokiću. Ne samo da sam se udvarao, već ću se svakom igraču udvarati i objašnjavati mu kako je mnogo dobro za njega i njegovu karijeru da igra za reprezentaciju. Tako da je vrlo jasno - pošto nemam svakodnevne treninge, to će biti treniranje sa posetama. Biću ne samo trener, već i mentor. Posećivaću igrače, razgovaraću s njima, gledaću utakmice, pokušaću da mu ne objašnjavam koliko je bitno da igra za reprezentaciju, već da mu pomognem da bude bolji, da pravim ocenu šta da uradi da bude bolji. Da napravimo empatiju i da zna da sam tu da hoću da mu pomognem. To je moj deo posla kao trenera."

"Svoju aktivnost kao trenera reprezentacije ne zamišljam drugačije. Tu su i ljudi koji se bave time i zajedno ćemo napraviti ideje, obaveze i pravila kako ćemo se ponašati. Kao trener sam spreman za to i hoću da podelim to iskustvo sa Nenadom i Draganom, jer ćemo najviše biti zaduženi za sportski sektor. Nema tu dilema. Hoću da naučim nešto od njih. Nenad je već tu, ima iskustvo, obavezni su razgovori sa svim trenerima, ne samo s onima koji vode ABA ligaše i ostale. Od svakoga ponešto može da se dobije, da se nauči, da sve što dobijemo stavimo u ram od slike i da to prilagođavamo uslovima u kojima se nalazimo". "Najvažnija je reprezentacija, ali znamo da se sa nama ne završava košarka, već se nastavlja, moramo da vodimo računa o mladim igračima, da ih integrišemo u viziju, ideju"

"Mislim da se tu ne radi o bilo kakvom kultu reprezentacije. Da se ne ponavljam, sve se menja, pa se menja i odnos prema reprezentaciji. Ne samo prema našoj", rekao je Pešić. "Znate kako, kad sam 1987. došao u Nemačku kao Bundes trener, niko nije hteo da igra za repezentaciju. Zašto? Ne zato što ne vole zemlju, već zato što nisu jednostavno verovali da sa reprezentacijom ostvaruju takmičarske ciljeve. Ni klubovi nisu verovali. Onda je to bio proces koji je trajao. Imao sam viziju, podršku, ideju kako da ostvarim viziju. Sada sam u Srbiji i sad se isto postavlja pitanje kulta" "Sve su to sportisti koji su došli na nivo da mogu da igraju za reprezentaciju zemlje, a kad dođeš na taj nivo onda to znači da si pre svega takmičar i da želiš da se takmičiš. Stvarno mislim da većina njih hoće da bude u timu sa najboljima i da hoće da igra protiv najboljih. Tu se ne postavlja pitanje. Neko je više takmičar, neko je manje, a kultom neću da se bavim, već da se trudim da sa ljudima sa kojima hoću da stvaram malo drugačiji odnos, a to podrazumeva interes da hoću da pobeđujem, da osvajam medalje, da budem bolji i da osetim da sam napredovao kad se završi program reprezentacije..."

13 : 21 Kako je reagovala porodica

"Sve se menja, moramo i mi da se prilagođavamo. Ovo odavno nije Jugoslavija, već je Srbija i u košarkaškom smislu, tako da će i meni biti sigurno potrebno malo vremena, zato se i ovo naše dogovaranje odužilo. Novinari su me zvali, pitali za mišljenje o pobedama i porazima, a uvek sam govorio da u Savezu treba da ima profesionalni trener, evo sad ga imate, trenera koji će najveći deo svog života da provede ne samo ovde u kancelarijama Saveza, već i na terenu. Ako sam stalno na terenu, onda znači da radim, ako sam stalno van ove zgrade, onda znači da radim" "Poduže sam morao da razmislim, da ispitujem javnost, vidim da je javnost bila zadovoljna, pa kad su mi se javile kolege i treneri, onda smo doneli odluku. Nisam živeo u Srbiji, ali sada ću najveći deo vremena da provedem u Srbiji. Srećan sam što sam ovde ponovo, iako sam svake godine ovde. Sad ću da živim ovde, da radim na košarci i da dam ne sve od sebe, nego i sebe. Siguran sam da će biti rezultata. Dobio sam apsolutnu podršku porodice. Sin Marko, koji je takođe u košarci, pitao me je - šta ti čekaš? Verovatno je to emotivno, jer je hteo da igra za reprezentaciju Jugoslavije i Srbije" "Supruga Vera je rekla da nemamo još samo olimpijsku medalju, pa mi je sad šansa"

"U veoma dobrom sam fizičkoj formi. Što se tiče sreće, trebaće svima pomalo, ali što više radim - imam više sreće. Sad smo došli ponovo. Radujem se novom izazovu i radujem se što sam opet trener reprezentacije. Ovo mi nije prvi put. Imam neka iskustva, ali ono što se kaže - zaboravi iskustvo, to nije neki kvalitet ako ne znaš da ga iskoristiš. A trudiću se da to moje iskustvo i znanje stavim u službu srpske košarke, ne samo reprezentacije, iako je reprezentacija kao što svi znamo najvažanija - i to ne samo u ovoj kući, već u čitavoj Srbiji. Siguran sam u ono što znam, a to je da ovi ljudi koji su sa moje leve i desne strane, Saša predsednik i Dragan Tarlać kao direktor. Što se njih tiče, ne sumnjam da će mi dati podršku, jer svi mi trebamo podršku" "Najvažnija je podrška ovde", dodao je Pešić. "Mislim da smo se dobro našli, imamo i ljude koji su bivši igrači. Košarka treba da pripadne košarkašima, to se stalno priča u Srbiji, tu je i Nenad (Krstić), tu je i (Zlatko) Bolić, Tarlać je tu, Danilović je tu, svi smo košarkaši i potičemo iz tog sveta. Oslonite se više na nas, dajte nam podrške i biće i sreće i sportskih rezultata"

13 : 13 Danilovićeva dobrodošlica "Hvala što ste došli u velikom broju. Gospodin Pešić to i zaslužuje. I zvanično mu želim sve najbolje. Nema potrebe da se gospodin Pešić posebno predstavlja. Imamo narednih akcija i nema previše toga da se kaže, osim da mu poželim sve najbolje, zdravlje i naravno sreću", rekao je Danilović.

13 : 12 Vrh KSS pred novinarima Na konferenciji je i novi direktor reprezentacije Srbije, Dragan Tarlać. Naravno, uz Pešića je predsednik KSS Predrag Saša Danilović.

HOĆE LI KARI VRATITI JOKIĆA? Dosta prašine se podiglo posle odluke Nikole Jokića da ne bude deo reprezentacije Srbije letos. Sada kada je Pešić postao selektor jedno od glavnih pitanja biće sigurno oko razgovora sa centrom Denvera. Popularni Kari je branio Nikolinu odluku, tako da će Jokićev povratak biti jedan od glavnih tema. "Sada su se svi kao iznenadili, ali ja nisam kada je objavio da ne može da igra. Vidim da su gotovo svi "pali u nesvest" zbog toga, a Jokić je samo doneo jednu logičnu odluku za respekt", rekao je Pešić tada.



BOBI NAJAVIO SELEKTORA Pre nego što je KSS i zvanično potvrdio dogovor sa Pešićem centar Dalasa Boban Marjanović je na neki način najavio njegov dolazak na klupu "orlova". "Svi znamo ko je Kari Pešić. Bilo bi lepo i interesantno raditi sa njim, on je veliki profesionalac. Treba i mi tako da se ponašamo, da budemo spremni za borbu", rekao je Marjanović na konferenciji za štampu kojoj je prisustvovao i MONDO.