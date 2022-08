Srbija bez dva NBA igrača pred najvažnije utakmice! Pešić otkrio sve detalje: Klubovi im ne daju da dođu!

Autor Nemanja Stanojčić

13 : 46 KONFERENCIJA JE ZAVRŠENA Pres konferencija je završena. Pešić i Danilović su otišli.

13 : 45 "U ODNOSU NA USLOVE, ZA DŽABE JE OVDE" Poslednje pitanje na konferenciji bilo je vezano za cenu odnosno koliko novca izdvaja KSS za uslove u Staroj Pazovi u kući fudbala FSS. "Nula, ne plaćamo ništa. Cena je oko 40.000 i zahvalni smo FSS za ovo, mesto je fenomenalno, nadam se da ćemo za 100 godina košarke izgraditi i naš centar. Koji jurimo, jurimo papirologiju, nije ništa do KSS. Kada kažem nula, ne mislim bukvalno, da ne bude zabune. Nije za džabe, ali je shodno uslovima skoro ništa." Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

13 : 44 "PRISTUP JE DURGAČIJI U ODNOSU NA INDIJANAPOLIS" Pešić je sa reprezentacijom osvojio poslednje medalje u Indijanapolisu i u Istanbulu, pa je uporedio sve to. "Prošlo je 20 godina od tada. Ovo je jedna drugačija reprezentacija, drugčaiji sistem takmičenja, sve se promenilo. Ono što je ostalo prisutno. Ne samo danas, nego i u svim tim razgovorima sa ljudima. Ne postavlja se pitanje, koje nije tačno, priča se da li neko želi da igra za reprezentaciju, nego o prioritetima. Prioritet je baš to, da reprezentacija ima druge prioritete. To je duga priča, ne bih da je otvaram sada. Mi živimo, sve reprezentativne selekcije, žive od rada u klubovima. Moramo da budemo svesni toga. Ranije je bila situacija da su čelnici tražili od igrača da igraju, to je bilo dobro za njega i razvoj. Sada je američki, nemamo ništa protiv ako bi ti želeo da igraš. Dva različita odnosa i prilaza. Da tako definišem."

13 : 40 "NI U DENVERU NEMA SLOBODU IGRE" Prokomentarisao je Jokićev način igre u Denveru i u reprezentaciji. "Nema ni tamo potpunu slobodu, postoje i u Denveru pravila igre. Mi pričamo ovde i o napadu i o odbrani. Mi koji smo zaduženi da pripremimo ekipu. Razgovaramo sa njim puno, važno je da se što pre prilagodi, da vidi šta može u odbrani, šta u napadu. Nema tu. Njegova pozicija je poznata, šta može u ofanzivi, šta u defanzivi. Mi ga ne pripremamo za Olimpijske igre nego ako možemo da dobijemo ove mečeve što nas čekaju. Pokušaćemo od njega i svih ostalih da izvučemo maksimum i da ne menjamo te dobre navike." Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

13 : 38 "JOKIĆ JE TAMBURA" Pešić sa oduševljenjem pričao o Jokiću. "Jokić je došao dobro pirpremljen. Najvažnije je da on bude u dobrom fizičkom stanju, ne samo on, nego i svi. On je kao tambura u ovom trenutku, sredio je svoje telo. Došao je takav iz Amerike. Fizički je pripremljen, raduej se što je sa reprezentacijom. Vidi se na treningu u privatnom druženju sa igračima i oni se raduju što je tu. Sa Jokićem je situacija dosta povoljna. Radi dobro, trenira dobro. Ostaje posle treninga, dolazi prvi, poslednji izlazi. Želi da se pripremi dobro i za njega je ova situacija takva, malo se promenila, nije igra, ali se drugačije radi. Različiti su koševi, dimenzije, linija za tri poena. U NBA postoji drugačija igra u reketu, ovde je puno dole. Drugačije je u Evropi. Nije nekoliko godina u Evropi, kao i svakome treba mu vreme da se adaptira na način igre u Evropi. Znate kako, ako imaš znanje, brže se prilagođavaš. Njemu to znanje ne fali koliko znam", rekao je Pešić.

13 : 34 "NE ZNAMO KO ĆE IĆI NA EP" Pešić još uvek ne zna ko će ići na Evropsko prvenstvo, na kojih 12 igrača računa za put na takmičenje. "Imam viziju kako bi trebalo da igramo, prema tome biram igrače, prema stilu i onome kako želimo, vizija postoji. U smislu ko će igrati i ko će ići. Treba uloge da se dorede, ako u svakom timu. To je proces koji traje, da što rnaije budu odoluke"

13 : 32 PEŠIĆ: RAČUNAMO NA JOVIĆA I POKUŠEVSKOG Selektor je otkrio da računa na Jovića i Pokuševskog za budućnost, ali ne za Evrobasket. "Nisu dobili dozvolu za Evropsko prvenstvo. Na njih računamo naravno za budućnost"

13 : 31 DANILOVIĆ: NE TRAŽIM ALIBI "Ne pravim alibije ni od čega. Nikad se nije govorilo o tome da su svi zaposleni u savzeu na raspolaganju selekcijama. Kdaa je mogao da se uzme čarter, uzimao se, da bi igrači bili manje umorni. Ne treba to da bude u prvom planu, ali treba da se napomene. Znam da sve zavisi od rezultata. Iz Slovenije idemo čarterom za Hamburg. Zahvalan sam Vladi Republike Srbije, našim poslovnim partnerima, svi zajedno ne bi mogli da priuštimo najbolje uslove svim selekcijama. U zavisnosti od dogovora sa stručnim štabom reagujemo kada treba", rekao je Danilović.

13 : 29 "EVROLIGA DA ODREDI MENADŽMENT, PA DALJE DA VIDIMO" Ponovo će sve reprezentacije imati problem sa najboljim igračima zbog Evrolige i termina. "Svima su termini ključni. Da ne širim priču. Evroliga je u tranziciji donošenja odluka o rukovodstvu, menadžmentu i svemu. Da sačekamo malo šta će se desiti. Oni su napravili isti kalendar, to su morali da naprave. Samo su preštampali ono od prošle godine kada su termini u pitanju. I FIBA čeka ko će voditi sve to, nema tu nikakvih dilema kada je trenerska organizacija u pitanju. Ne sam oda reprezentaciji treba obezbediti uslove da igraju sa najboljim igračima. Nažalost, to ne zavisi niti od trenerske organizacije niti od nas, niti od KSS ili drugih. Zavisi od toga ko će voditi Evroligu, pa će FIBA da ima lakši put za direktne razgovore i rešenje za novembar i februar, da budu meseci kada bi sve reprezentacije mogle da računaju na najbolje igrače."

13 : 26 PEŠIĆ ODABRAO FAVORITE ZA EP Pešić je ispričao i ko je po njemu među favoritima. "Videćemo kako se se sve odvijati, ko će igrati sa kakvim ekipama. Slovenija, Francuska, Španija i Grčka. Prva grupa favorita. Ima tu i drugih, Nemačka će biti nezgodna, igraju kući, imaju generacijsku ekipu. Ne znam da li su oni u prvoj grupi. Iz ove perspektive danas je tako. Živimo u vremenu gde se menjaju stvari, dolaze povrede, sve to može da poremeti planove. Korona dolazi, sve to može da se dogodi. Tu je i Italija koja će biti kompletna posle toliko godina. Turska u svakom slučaju. Da ne izostavim nekoga. Evropsko prvenstvo je zahtevno, igra se na dva dana, zna se da posle u eliminacionoj fazi sve brzo može da se završi za nekoga od favorita. Ali eto, to je to." Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

13 : 24 DANILOVIĆ O MLAĐIM SELEKCIJAMA Predrag Danilović pričao je i o mlađim selekcijama. "Ti momci su napredovali, bilo bi bolje da su pojedini klubovi dozvolili klubovima da igraju, da ne ulazim u polemiku. Ljudi koji prate košarku znaju o čemu se radi. Zadovoljan sam. Džaba kad ti neki igrači igraju za reprezentaciju, pa onda u klubovima ništa. Klubovi drže reprezentaciju, oni najviše rade sa klubovima. Razumem da nema vremena, ali uvek može da se nađe kada se hoće. To je vrlo bitno."

13 : 22 DANILOVIĆ: NA ISTOJ STRANI SMO "Predviđanja o medaljama i stvarima kojima bi bili zadovoljni bi bilo amaterski sa moje strane da nešto kažem o tome. Sve ekipe su veoma dobre sa odličnim igračima, svi igraju košarku. Idemo korak po korak. Na kraju ćemo sumirati da li smo zadovoljni ili ne"

13 : 20 GRČKA I TURSKA "Čekaju nas dve teške utakmice sa Grčkom i Turskom. Biće jake utakmice. Izazovne i motivišuće da vidimo gde sada stojimo kada je u pitanju evropska košarka. Kakav je rang pred EP."

13 : 16 BEZ JOVIĆA I POKUŠEVSKOG Aleksej Pokuševski (Oklahoma) i Nikola Jović (Majami) neće se pridružiti reprezentaciji. "Većina igrača je tu. Koprivica i Simanić su bolesni, na kućnom su lečenju. Jović i Pokukševski su i budućnost i sadašnjost, za njih nismo dobili dozvolu klubova. Oni ostaju. Traže od njih da budu u avgustu tamo da se pripreme za sezonu. Posebno Jović koji je sada otišao. Ostali su tu, imamo iskustva, igrače koji su prošli kroz ove 'prozore'. Izvor: Profimedia

13 : 14 "PRVO GRCI, PA DALJE" Utakmica sa Grcima igra se 25. avgusta u "Areni". Uskoro će krenuti i prodaja karata... "Nadamo se da ćemo se kvalifikovati za narednu fazu Eurobasketa. Tako je i za Mundobasket, imamo dva meča sad. Razmišljanje šta će i kako će biti me ne opterećuje u ovom momentu. Gledam sa svim trenerima i medicinskom osoblju da pripremim tim za prvi meč sa Grcima. Oni su u prvoj grupi favorita za medalju na EP. Biće izazovna utakmica, nadamo se da ćemo imati podršku publike da dobijemo taj meč, posle toga otom-potom. Prerano je za pravljenje planova. Fokusirao bih se da prvo ispunimo ove planove sada.

13 : 12 "JEDNU IZJAVU MNOGO VOLIM" Selektor je napravio i malu digresiju i anegdotu. "Strašno volim početak priprema, onda nemam nikakvih problema. Svi treniraju, rade, a onda počinju da se donosi odluke ko kosi, ko vodu nosi. Idu odluke ko ostaje, ko ne ostaje. To je deo kao i svake godine i ranije i sada. Idemo korak po korak, pa ćemo da gledamo, da pokušamo da igrače spremimo. Ako imate ciljeve, onda je lakše. Mi ih imamo, a onda si spreman da uložiš dodatni napor. Očekujem baš to od svakog igrača, ne samo da ponesu odgovornost, već da daju dodatni napor da se što pre skupimo" Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

13 : 09 "SITUACIJA JE SPECIFIČNA" Usledila su pitanja, prvo se odnosilo na kratak period priprema za ono što sledi. "Situacija je specifična, ono što mi možemo i što igrači mogu, a to je da posle zahtevnih sezona i povreda, da ne širimo priču. Svi smo se trudili da u razgovorima sa igračima podignemo svest, odgovornost za ono što ih čeka. Koliko god je moguće da iskoriste vreme sa porodicom i za dolazak u neko optimalno fizičko stanje. Zato smo napravili kamp u Areni i tamo smo individualno radili sa igračima koji su tada bili u Beogradu. I košarka i atletika i sve ostalo što je neophodno i potrebno da se uvedu i dovedu u neko stanje da možemo normalno da treniramo. Neki su se potrudili, neki su došli nedovoljno, zato smo mi tu da ih dovedemo u optimalno stanje što pre. Fizička priprema je najvažniji deo."

13 : 05 PEŠIĆ: NA TERENU ĆE SE SVE VIDETI Mikrofon je potom uzeo Svetislav Pešić. "Započeli smo pripreme, imamo dobre uslove u centru FSS. Ne samo u dvoranu, već i sve što je neophodno, posebno u prvoj fazi priprema. Da svi budemo zajedno, dugo nismo bili i naravno da je prvi cilj ovde da sve ove igrače integrišemo, većina nije igrala nikada zajedno ili ako su igrali, to je bilo davno. Tako da nam je pored te igračke, taktičke integracije važno i da budemo zajedno, da se družimo, da razgovaramo. Kako pojedinačno tako i grupno. Ne samo o tome šta nas očekuje nego i kako doći do tih ciljeva, šta treba svako pojedinačno da uradi. Na terenu će se sve videti", rekao je Pešić. Osvrnuo se zatim na sam rad i ono što čeka tim. Teren je mesto gde je najvažnije da se da maksimum. Uvek kažem da loša priprema znači loši rezultati, dobra priprema zavisi od nas. Taj performans, zalaganje, učinak, to je ono što od nas zavisi. To svako od nas treba da uzme, sudbinu u svoje ruke. Rezultati, medalje, trofeji, to ne zavisi samo od nas. Radimo individualno, po pravilima FIBA i NBA tek sutra možemo timski da krenemo. Želja je da ovih desetak dana ovde iskorstimo za upoznavanje, da podelimo naša razmišljanja, da čujemo šta igrači misle i posle toga dolazi ona nedelja gde kreću putovanja, mečevi. Zna se program. Igramo sa Slovenijom, pa u Nemačkoj, onda imamo dva meča sa Grčkom i Turskom, pa posle toga ide selidba u Prag i grupna faza Eurobasketa"

13 : 01 DANILOVIĆ: HVALA FSS Prvo je govorio Danilović. "Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Imamo prvo dve utakmice kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, pa posle ide sve redom, više će o tome pričati selektor. Mi nikada ne treba da budemo u prvom planu, ali bih želeo da se zahvalim svima. Poslovnim partnerima, ljudima u KSS, obezbeđeni su sjajni uslovi i hvala FSS jer je naš stručni štab odlučio da je kratko vreme za odlazak na bilo koju vrstu planine."

13 : 00 DANILOVIĆ SA PEŠIĆEM Na konferenciji je i predsednik KSS Predrag Danilović.

12 : 56 ČEKA SE SELEKTOR Uskoro će pred medije u Staroj Pazovi izaći Svetislav Pešić.