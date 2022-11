"Naravno da je trener kriv za ovo!" Vladimir Jovanović o šokantnom porazu Zvezde: Zašto je bilo tako? To je na meni!

20 : 08

O Daliboru Iliću...

"Igrao je devet minuta, ideja je bila da ga vraćamo u rotaciju posle povrede, ali kao mlad igrač moraš da igraš sa boljom energijom, koncentracijom... On to može, ali večeras nije i nije bio jedini. Nije dobro što se on uklopio u to. A mladi igrači u ovakvim utakmicama treba da velikom energijom 'zaraze' starije. Evidentno je da je bilo obrnuto", rekao je Jovanović.

Izvor: MN PRESS