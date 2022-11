Zvezda pobijedila Albu u drami - Nedović opet heroj! Promašio, pa donio još jedan trijumf u Evroligi!

22 : 16

Kraj - Zvezda je pobedila Albu posle sedam godina!

KRAJ: Alba - Zvezda 84:88!

Koševima Nemanje Nedovića i Nikole Ivanovića u završnici, Zvezda je savladala Albu posle produžetka. Prvi trijumf protiv Berlinaca od 2015, posle čak sedam uzastopnih poraza.

Važnim prodorima, Nedović je u finišu produžetka pogurao crveno-bele ka "plus 4" na početku poslednjeg minuta i to je prelomilo završnicu, iako je Alba do kraja pokušavala.

Argentinac je završio meč kao najefikasniji igrač srpskog tima, sa 21 poenom, od čega je u završnici pogodio jako važan šut za vođstvo na tri minuta do kraja produžetka. Imao je važnu ulogu kroz celu završnicu, pred koju je nemački tim vodio devet poena razlike, ali nije uspeo da održi taj "plus" protiv upornih Beograđana.