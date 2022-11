Ivanović kritikovao poslije "plus 39": Znate kako je rekao Duško Radović?

Trener Zvezde Duško Ivanović otkrio šta mu se nije svidjelo u ubjedljivoj pobjedi svog tima protiv Cibone (92:53)

Crvena zvezda deklasirala je Cibonu u "Pioniru", ali ubjedljiva pobjeda (92:53) nije u potpunosti zadovoljila trenera srpskog tima Duška Ivanovića. On je na konferenciji za novinare u "Pioniru" rekao šta je zamjerio igračima i na čemu moraju svi da rade.

"Večerašnja utakmica je bila proba, da vidimo da li možemo da igramo 40 minuta skoncentrisano, ozbiljno i nismo mogli. Bilo je momenata kada smo igrali zaista sa dobrom odbranom i dobrom koncentracijom, odličnim rješenjima, ali imali smo i praznog hoda, loših odluka, loše odbrane i to je ono što moramo da popravimo, jer će svaka sljedeća utakmica biti još teža, protiv ekipa koje imaju mnogo veći kvalitet", izjavio je on.

On je naglasio da od svojih igrača traži da svakom meču priču krajnje fokusirano i motivisano, jer i on tako pristupa. "Za mene je svaka utakmica fešta. Ova utakmica protiv Cibone je jedna jedina koju će ovi momci igrati, nema druge. Igraće ovi momci još sa Cibonom, ali svakoj mora da se pristupi sa najvećom mogućom koncentracijom i euforijom da je odigraš. Takve igrače hoću, jer tako i ja pristupam svakoj utakmici. To i tražim od svojih igrača".

Ivanović je citirao i Duška Radovića da bi oslikao ono na šta misli: "Znate ono što kaže Duško Radović - htjeli bismo, ali ne možemo, ali kada bismo htjeli više, onda bismo mogli, ali obično želimo taman toliko, pa da ne možemo".

Šta je to što je potrebno da crveno-bijeli napreduju? "Ne treba puno, svaki igrač da bude svestan da moramo da dajemo 100 odsto, nezavisno koliko igrač i u kom momentu igraš. To je stav koji igrači moraju da imaju", dodao je on.

Zvezdin trener posebno je upitan za nastup Ognjena Dobrića, koji je počeo sezonu povrijeđen i van forme. Za 25 minuta u igri ubacio je pet poena, loše šutirao trojke (1/9), a Ivanović je ovim riječima komentarisao nastup borbenog beka: "Ognjen je napravio dvije baš velike greške u odbrani, ali inače je igrao dobro. Ja znam da je teško dati koš i to za mene nije mjerilo. Ima toliko aspekata u igri koji govore da li si dobro igrao. Nisu to samo koševi".

Ivanovićeva poruka za kraj konferencije bila je da traži od svojih igrača vjeru u trijumf u svakom meču. "Hoću da imam ekipu - skup igrača koja će da bude sigurna da svaku utakmicu u kojoj igramo možemo da dobijemo. A onda ćemo da vidimo", dodao je Ivanović.

Zvezda će naredni meč odigrati u utorak protiv Albe u Berlinu, a dva dana kasnije ugostiće Makabi, u četvrtak od 17.30.